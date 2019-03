Avançar eleccions no és una singularitat, és una parcialitat

El passat dilluns dia 4 el president de la Generalitat, Ximo Puig va anunciar en compareixença pública al Palau de Benicarló, la dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions autonòmiques per al pròxim 28 d'abril, fent-les coincidir amb els comicis generals.

Amb esta decisió el president ha desvinculat per primera vegada en la història democràtica de la nostra Comunitat les eleccions autonòmiques de les eleccions municipals. Puig pot convocar eleccions al marge de la resta de les comunitats, que aniran a les urnes del 26 de maig, gràcies a una reforma de l'Estatut d'Autonomia valencià de 2006 impulsada pel Partit Popular.

Esta reforma va atribuir per primera vegada al president de la Generalitat la potestat de dissolució anticipada de les Corts Valencianes, si bé mai fins ara s'havia fet ús d'ella, malgrat que des de llavors s'han celebrat tres eleccions autonòmiques.

L'Estatut d'Autonomia, en el capítol referit a les Corts, estableix que el mandat dels diputats finalitza quatre anys després de les eleccions, o el dia de la dissolució de la Cambra pel president de la Generalitat en la forma que establisca la llei del Consell. En una declaració institucional des del Palau de la Generalitat Puig ha justificat l'avançament afirmant que reforçarà l'autogovern, que singularitzarà el debat, que hi haurà més mobilització i que els valencians per fi podran exercir els drets com a nacionalitat històrica que és una vella aspiració de tots els valencianistes i progressistes. Però la realitat es ben distinta a l'argumentari oficial de Ximo Puig i els socialistes valencians. La raó mes forta que motiva esta decisió es la motivació política.

De singularitat res de res, es una burda mentida. Confon els interessos del valencians amb els interessos d'ell mateix i del seu partit. És una instrumentalització amb objectius partidistes d'una facultat del govern valencià pensada per altres moments i altres situacions, no per avançar en sols un mes la convocatòria electoral.

Que hi ha de singular i de nacionalitat històrica diferenciada quan fas coincidir les eleccions valencianes amb les eleccions espanyoles? Pur 'postureo' i fum de canya. Només hi ha una cosa bona, i és que quan abans se celebren les eleccions, abans els valencians podrem desfer-nos d'este botànic que mai ha estat un mestissatge, més bé una agrupació d'interès electoral, un matrimoni de conveniència, si més no una UTE.

Almenys així podrem els valencians estar governats amb millor gestió, menys sectarisme i amb més llibertat.