La UJI apuesta por aumentar la presencia de la mujer en la ciencia desde Educación Infantil

La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló mantiene su apuesta por suprimir la brecha de género en STEM, estudios de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, y que hay que hacerlo desde que se inicia el periodo escolar. Por ello, a través de EuroFUE-UJI, ha impulsado el proyecto E-STEAM (Equality in Science, Technology, Engineering, Arte and Mathematics) con el que se pretende fomentar la presencia de la mujer en la ciencia. Tal como explicó ayer a Levante de Castelló la responsable del EuroFUE-UJI, Nela Gómez, al proyecto se le ha añadido la «E» de Equality y la «A» de Art «porque consideramos que el arte y la creatividad son muy importantes a la hora de buscar cualquier tipo de solución al problema de las carreras STEM».

El proyecto va dirigido al profesorado, la administración, dirección de centros educativos y los alumnos de secundaria, institutos y FP. No obstante, tal como apunto Gómez, «en la muestra también hemos introducido alumnos y alumnas de infantil y guarderías». De esta manera, desde que los niños y niñas empiezan a ir al colegio conocen qué tipos de estereotipos hay y como combatirlos», añadió la experta.

El objetivo principal del proyecto es establecer sinergias entre los centros educativos y el mercado laboral para poder incrementar la participación de las niñas en la educación STEM. «Y lo vamos a hacer a través de unas plataformas online donde van a estar las alumnas tutorizadas por mentoras, con una plataforma interactiva donde se verán los estereotipos y cómo combatirlos y también una campaña de difusión», explicó Gómez. El proyecto arrancó en octubre y tiene una duración de dos años.

La EuroFUE-UJI organiza hoy «La Dona en la Ciencia», una jornada que se desarrollará de 12.00 a 14.00 horas, en el aula TD1104AA de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales. La jornada abordará E-STEAM, un Erasmus + que trabaja para fomentar la presencia de la mujer en la ciencia. La Fundación Universitat Jaume I-Empresa forma parte de este proyecto junto con un consorcio compuesto por seis entidades y liderato por el Agrupamento de Escolas de Silves (Portugal). El grupo de investigación GeST, Género, Salud y Trabajo (http://gest.uji.es) dirigido por la profesora de la Universitat Jaume I Eva Cifre, colabora en el proyecto.

E-STEAM (Equality in Science, Technology, Engineering, Arte and Mathematics) es un proyecto Erasmus + bajo la modalidad de Strategic 'Partnerships in the field of education and training', que durante dos años trabajará para aumentar y equilibrar la presencia de la mujer en campos de la educación científica, respondiendo a su escasa presencia en este ámbito.

La jornada La Mujer en la Ciencia se dirige tanto a profesorado, alumnado, como todas las personas interesadas en los estudios STEAM. A ella asistirá un comité de expertos del sector académico, así como varias profesionales con experiencia contrastada en el ámbito científico, de forma que el alumnado de secundaria pueda conocer de primera mano las dinámicas de trabajo de estas mujeres.

Durante esta jornada se presentarán los resultados del proyecto hasta el momento y, en la segunda parte de la sesión, se trabajarán de forma participativa cuatro estereotipos detectados en diferentes institutos de Rumanía, Bulgaria, España, Grecia y Portugal, con el fin de debatirlos y así generar posibles soluciones.