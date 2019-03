El principal acusado en el caso de la subdelegación cuestiona el papel de supervisión de Barelles

El principal investigado en la trama de las facturas de la subdelegación del Gobierno en Castelló cuestionó ayer que la causa incida solo en la posible responsabilidad de Antonio Lorenzo, subdelegado del Gobierno en Castelló. El principal acusado, V.G.M., acudió ayer a la Ciutat de la Justicia de Castelló para declarar ante el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 1 de Castelló, pero vio cómo se suspendía su comparecencia, tras más de cuatro horas de declaración del resto de testigos.

V.G.M. estaba citado a declarar a las 10.00 horas, al igual que el resto de testigos, un hecho que cuestionaron tanto los abogados como los propios citados por la espera que ello supone; hasta el punto que tras más de cuatro horas de declaración de la Interventora de la Subdelegación del Gobierno en la época de los hechos y de otras dos testigos más, el juez acordó la suspensión sin fecha por el momento de la comparecencia del principal acusado.

En este sentido, según las fuentes consultadas por Levante de Castelló, algunas partes implicadas en el proceso se están cuestionando por qué la trama se centra solo en la responsabilidad que tuvo Antonio Lorenzo como subdelegado del Gobierno entre 2007 y 2011.

De hecho, según las mismas fuentes, que no niegan la posible responsabilidad en los hechos del acusado, la alteración de los conceptos de las facturas es una práctica que se ha realizado en la subdelegación y en otras entidades castellonenses con notoria asiduidad.

En este sentido, se cuestiona, por ejemplo, que en las declaraciones ante la Policía Nacional no inquieran la posible responsabilidad in vigilando de David Barelles, que ocupó el cargo de subdelegado del Gobierno desde 2011 hasta finales de 2018.

Cabe recordar que Barelles fue quien puso en conocimiento de la Policía Nacional el caso después de que se detectara que entre 2015 y 2017 se hubieran pasado gastos de combustible a cargo de un vehículo oficial que estaba aparcado en el garaje de la Subdelegación del Gobierno en Castelló y sin batería. A este respecto, Barelles compareció como testigo perjudicado el pasado mes de noviembre.

En el mismo plano de las dudas que suscita la atribución de responsabilidades, algunas de las partes cuestionaron ayer tras el testimonio de la Interventora de la Subdelegación del Gobierno en la época de los hechos, entre 2007 y 2010, que tras los reparos a determinadas facturas no se hubiera ido más allá y se hubieran puesto en conocimiento de sus superiores o incluso de la Fiscalía las anomalías detectadas.

La causa fue abierta en 2017 por delitos de falsedad documental y malversación de fondos públicos, está declarada compleja y se dirige ya contra un total de 34 personas, entre ellas dos funcionarios.

En cuanto al mecanismo de supervisión en la entidad, el actual delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, apuntó en su día que los funcionarios que detectan posibles irregularidades informan al Secretario General de la entidad y éste, da traslado al Ministerio de las mismas.

No obstante, en este caso, según ha podido saber este diario, la responsabilidad en la alteración de las facturas corresponde tanto al principal acusado como al ex Secretario General de la Subdelegación del Gobierno en Castelló, que ha fallecido.

Respecto de las dudas sobre la supervisión en la época de Barelles que surgieron durante la instrucción, el propio subdelegado asegura desconocer qué se le pregunta al principal investigado cuando se le cuestiona por los hechos y manifiesta que «di orden de que todas las carpetas que me pasaban para que yo las firmara estuvieran visadas por la Secretaria General».

El ex subdelegado del Gobierno también apunta que «claro que me han podido engañar; quien ha hecho esto conoce muy bien los mecanismos y yo no estaba pendiente de si en una factura de tres tóner, efectivamente habían llegado los tres a la subdelegación».



Facturas impropias

Entre los testigos que comparecieron ayer se encontraba Emilio Marmaneu, presidente de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Castelló. Su nombre aparecía en las facturas de una comida en 2007, a la cual no asistió, y de la inauguración de un Centro de Día en Onda en marzo de 2010. Marmaneu se mostró sorprendido de que en la factura de esa inauguración, aparecía como invitado el alcalde de Benicàssim y no el alcalde de Onda; una muestra de la posible manipulación a posteriori de las facturas.