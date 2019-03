El segundo filial amarillo recibe al potente Jove Español en el Mini

El Villarreal C intentará sumar la segunda victoria seguida, algo que no consigue desde mediados de noviembre pasado cuando el equipo de Pere Martí consiguió derrotar primero al Atzeneta (0-1) y después al Vilamarxant (4-1). Además, la joven escuadra 'grogueta' intentará sumar el primer triunfo como local en lo que va de 2019. Un partido, contra el Jove Español, que no será nada fácil dado que el conjunto alicantino se ha reforzado bien esta temporada y está entre los que quieren disputar la fase de ascenso a Segunda B. Son quintos en la tabla, a cinco puntos del cuarto.

En el caso del Villarreal C para esta cita tendrá a prácticamente todos los efectivos disponibles. Recuperados Dani Ruiz, Bruno Rodríguez, Diego Lamadrid y Jack Ipalubu, sólo cuenta con el lesionado José Manuel López, así como con Carlos Beitia que apunta a ir citado por el primer filial.

A nivel de precedentes, en nueve ocasiones se han visto las caras el Villarreal C y el Jove Español con un saldo favorable para la escuadra de la Plana Baixa: Cinco victorias, tres empates y sólo una derrota.