El Ayuntamiento de Onda amplía con fondos Feder la oferta de formación para el empleo

El Ayuntamiento de Onda ha iniciado las obras para conseguir la homologación de un aula de fontanería en el Centro de Formación para el Empleo Monteblanco. Con esta acción, el consistorio diversificará la oferta de cursos municipales en futuras ediciones y los alumnos podrán conseguir titulaciones certificadas por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

Estas obras se están pudiendo ejecutar con los Fondos Feder de la Unión Europea que se consiguieron al principio de la legislatura gracias a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI). El alcalde de Onda, Ximo Huguet, indicó «el departamento de Dinamización Económica ha llevado a cabo, desde que empezamos la acción de gobierno en Onda, una gran cantidad de acciones dirigidas a la diversificación de la economía. Ahora, en este centro formativo estamos actuando en beneficio de los colectivos más vulnerables, con el objeto de promover la inserción laboral y social, tal y como recoge la Edusi».

El alcalde explicó que «tenemos otra forma de hacer Europa y otra forma de hacer Onda, ya que estos proyectos no solo van a ser cambios estructurales en infraestructuras importantes si no que tienen que ir acompañados de contenido. Se ha acabado la época de obras faraónicas que no tenían sentido productivo, es una exigencia de Europa y un convencimiento nuestro, que cada euro que invirtamos debe optimizarse al máximo en todos los sentidos, en el económico, en el ecológico y en el social».

Cabe recordar que, en el mismo centro se ha remodelado también la antigua cocina, ya que Onda realizó durante el pasado año una formación con certificado de profesionalidad para formar personas en servicios de cafetería, restaurante y bar en dos módulos, atendiendo a las necesidades que los empresarios del sector trasladaron al consistorio a través de la asociación Hosturionda. En este Taller de empleo el equipo docente propuso una serie de mejoras en las instalaciones para no tener que llevar a cabo la homologación de aulas externas.