Nueva cita con el Torneo Internacional de Fallas

Ya calienta motores un clásico de este mes de marzo. Mañana arranca el XIII Torneo Internacional de Fallas Ciudad de Burriana, de categoría alevín, competición que reunirá a un total de dieciséis equipos, dos de ellos extranjeros como son el Lugano, de Suiza, y el Nagoya Grampus Eight, de Japón, y que además contará con hasta diez equipos que pertenecen a clubes de Primera División.

Entre ellos se encuentra el Barcelona, vigente campeón, que mañana debutará en el partido inaugural enfrentándose al Salesianos de Burriana, a partir de las 17.30 horas. Hay que recordar que este Torneo Internacional de Fallas Ciudad de Burriana está organizado por el club Salesianos, que ejercerá como anfitrión de la cita, el MIC y la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana.

Los equipos están divididos en cuatro grupos: en el A figuran Barcelona, Rayo Vallecano, Lugano y Salesianos; en el B Real Madrid, Betis, Levante y Alboraya; en el C Sevilla, Atlético de Madrid, Nagoya Grampus Eight y Castellón, y en el C Espanyol, Villarreal, Málaga y Burriana FB.

En la tarde de mañana, aparte del Salesianos-Barcelona, también se disputan los encuentros Rayo Vallecano-Lugano, Espanyol-Burriana, Villarreal-Málaga, Sevilla-Atlético de Madrid, Nagora-Castellón, Levante-Alboraya y Real Madrid-Real Betis. La jornada finalizará sobre las 20.05 horas.

Se debe señalar que todos los partidos se jugará en el campo San Fernando de Borriana. Serán tres días de intensa actividad futbolística que finalizará en la jornada del domingo donde está prevista la disputa de las semifinales y la gran final, que arrancará a las 12.10 horas. Luego se llevará a cabo la clausura del torneo y la entrega de los trofeos a los campeones de esta edición.