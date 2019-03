El Roda sigue con la vista puesta en la cuarta plaza

El Roda, que el pasado sábado en Orriols contra el Torre Levante vio truncada su racha de doce partidos seguidos sin perder, no le quita la vista a la cuarta plaza de la clasificación que sigue estando a seis puntos de la escuadra gualdinegra. Los de Pepe de la Sagra no renuncian todavía a meterse en la promoción de ascenso a Segunda División B. Para ver si es posible acercarse un poco más, el conjunto gualdinegro apura los preparativos para el partido de rivalidad de mañana contra el Villarreal C en la Ciudad Deportiva Pamesa (17.00 horas).

Precisamente, como local se ha consolidado el equipo de Pepe de la Sagra que mañana cumplirá 103 días sin perder un partido en la Ciudad Deportiva Pamesa. Atrás quedará el último traspié ante su afición que fue contra La Nucía (1-2), el pasado 2 de diciembre. De hecho, como local sólo ha perdido dos encuentros en el presente curso liguero. El ya mencionado y antes contra el Silla (0-2). Un bagaje que permite a los gualdinegros seguir soñando con un lugar entre los cuatro primeros clasificados.

El Roda afrontará el derbi de mañana contra el Villarreal C con todos sus efectivos disponibles. No cuenta ni con lesionados ni sancionados.