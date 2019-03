Garrido confirma la continuidad de su proyecto en cualquier categoría

La afición del CD Castellón pedía que alguien del club diera la cara para hablar de la delicada situación por la que atraviesa el equipo, colista del grupo III de Segunda División, y fueron José Miguel Garrido y Vicente Montesinos los que convocaron una rueda de prensa en el estadio Castalia para dar a conocer sus sensaciones cuando restan diez jornadas para concluir la temporada 2018-19. Acompañados por parte de la directiva, cuerpo técnico y los capitanes del primer equipo, el máximo accionista y el presidente del club albinegro pidieron «unidad» para, entre todos, lograr la ansiada permanencia en la categoría.

«Empezamos el proyecto con la intención de luchar por un objetivo que parece lejos y ahora vamos a centrar nuestros esfuerzos en jugar diez finales. Va a ser como un play-off de diez partidos para salvar la categoría. Somos conscientes de lo que ha pasado, de que hemos empatado 17 partidos, pero eso ya no vale y ahora solo cuentan los diez partidos que tenemos por delante», comenzó diciendo Garrido.

El empresario madrileño, más allás de mostrar su «total confianza» en el cuerpo técnico encabezado por Óscar Cano y en la actual plantilla, dejó claro que pase lo que pase en el presente curso liguero su proyecto en el Castellón continuará. Y lo hará hasta devolver al club «donde consideramos que debe estar». «Existe un compromiso total con el club por nuestra parte y estaremos aquí hasta conseguir nuestro objetivo, tardemos dos años, cinco o 55», aseveró.

Ampliación de capital

En esa misma línea, Garrido explicó que ese compromiso se pone de manifiesto «en una ampliación de capital que se va a cubrir» y anunció que «cada año que estemos aquí vamos a hacer un proyecto ilusionante. Nosotros no nos dejamos llevar por el corto plazo o los resultados. Vinimos aquí a ascender de categoría y el año que viene, estemos donde estemos, lucharemos por ascender porque ese es el ADN de este club y, si no fuera así, no hubiéramos venido». «No nos vamos a rendir y siempre lucharemos por lo máximo, y nuestro proyecto se mantendrá en Tercera, Segunda B o Segunda A», apostilló.

De momento, y a diferencia de lo que se planteó al comienzo de la presente campaña, el Castellón pelea por eludir el descenso a Tercera. Garrido está «convencido» de que se va a conseguir y su argumentación la basa en tres puntos: «el compromiso y la implicación de los jugadores y el cuerpo técnico», «el factor campo» y en el «calendario».

Sobre el primer aspecto, Garrido explicó que «tenemos un muy buen cuerpo técnico y una muy buena plantilla. Si no hubiésemos visto al equipo jugar a fútbol la situación sería preocupante, pero no es así y no hemos perdido más de un partido por más de un gol. Además, defensivamente estamos muy bien y en muchos de los partidos que hemos empatado, merecimos un mejor resultado» y dejó claro que no piensan en destituir a Cano a estas alturas de la temporada ya que lo consideran «un activo» y están «satisfechos con su trabajo».

Respecto al papel que juega Castalia en estos momentos, el empresario madrileño insistió en que «no podemos desaprovechar el factor campo. Los jugadores deben sentir el aliento de su público y sentirse cómodos en casa, y eso es un valor añadido para nosotros»; mientras que sobre el calendario echó mano de calculadora para argumentar que «quedan diez partidos y somos ocho equipos implicados. Son 80 partidos en total y 30 de ellos son enfrentamientos directos, y ahí se va a dilucidar lo que pase. Además, somos uno de los dos equipos que va a jugar seis partidos en casa y cuatro fuera, y eso lo debemos aprovechar».

«Nos vamos a dejar la piel hasta el último segundo», concluyó diciendo Garrido.