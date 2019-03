El PSPV de Moncofa pide no aprobar las cuentas por las elecciones

El PSPV de Moncofa pide no aprobar las cuentas por las elecciones

El PSPV-PSOE de Moncofa, a través de su concejala, Maribel Masià, solicitó ayer en las comisiones informativas del Ayuntamiento de la localidad que se deje en suspenso el pleno extraordinario que el equipo de gobierno quiere celebrar para la aprobación de los presupuestos municipales.

El candidato a la alcaldía de los socialistas de Moncofa, Manolo Masià, explicó que «si en todo lo que ha transcurrido del 2019 no se han aprobado ya y el gobierno local no ha tenido ninguna preocupación por hacerlo, pensamos que a dos meses de las elecciones locales no se deberían de llevar a pleno la aprobación de las cuentas porque van a condicionar al próximo equipo de gobierno que pueda salir de las urnas el 26 de mayo».

Por su parte, desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Moncofa, liderado por el Partido Popular, apuntaron que «tanto Compromís como el PSOE parecen mas interesados en paralizar la gestión que en el beneficio de la población, dejar la redacción de los presupuestos hasta después de la constitución de los nuevos gobiernos municipales es un sin sentido». «La Vall d'Uixó, por ejemplo los ha aprobado hace apenas 15 días con un gobierno de izquierdas», apuntó el alcalde, Wences Alòs.

El equipo de gobierno municipal después de varias reuniones con las distintas fuerzas políticas ha decidido llevar los presupuestos al pleno extraordinario que se celebrará el próximo miércoles 20 de marzo. El presupuesto plantea unas cuentas que ascienden a 12,27 millones de euros, frente a los 12,38 millones del año pasado.