Concienciación en las calles de Benicarló

mensajes. En los últimos días, y concretamente desde el 8M, algunos viales y pasajes de Benicarló han servido de lienzo para trasladar mensajes que recuerdan y advierten que la ciudad, y especialmente el suelo, también puede ser un escaparate para concienciar y revertir modelos de actuación. Las artistas Eva Cutanda y Eva Arnau han ofrecido su buena mano y gran creatividad para pintar diferentes lemas. Así, podemos encontrar desde un «Que la noche no te queme, apágala con agua»; «Ligar no es sinónimo de acosar», «No bailo para ti, bailo para mí» o No hace falta ir como un cohete para pasarlo bien. Lemas que refuerzan comportamientos positivos con un discurso muy cercanos. N. Vernet