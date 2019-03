Gerardo Camps: "Ni negocié ni fijé la cuantía de los contratos de Aerocas con Alex Debón"

Gerardo Camps, diputado nacional del PP por Alicante y exconseller de Economía, negó ayer ante el juez cualquier relación con la aprobación de los contratos de patrocinio del Aeropuerto de Castelló, a través de la sociedad Aerocas, con el piloto de motociclismo Alex Debón. Camps compareció en calidad de investigado ante la titular del Juzgado número 3 de Castelló que investiga estos hechos ocurridos entre 2009 y 2010 por los supuestos delitos de prevaricación y malversación.

En esas fechas, el presidente de Aerocas era el exlíder del PP de Castelló, Carlos Fabra, y el director general de al entidad, Juan García Salas. Gerardo Camps era miembro del consejo de Aerocas por su condición de presidente de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (STPCV).

«Yo no aprobé ningún contrato entre Aerocas y Debón», aseveró Camps a la salida del juzgado instructor. «Las cuentas de Aerocas superaron los filtros de dos auditorías externas y de la Sindicatura de Cuentas, aunque curiosamente ningún de estos informes está en los autos», añadió.

«He comparecido voluntariamente, porque se me citó cuando todavía era aforado. La juez me ha informado de que una vez que mi condición de no aforado acababa de ser notificada el jueves, que me citaba para otro día, pero he dicho que declaraba hoy [ayer para el lector]. He explicado cuál es la realidad que a mí me consta de los aspectos que se están investigando, por cierto con un carácter general, porque no se me ha hecho ninguna pregunta respecto a supuestos cohechos. De hecho no me han peguntado si conozco Fabra o a Debón», explicó.

Gerardo Camps admitió que la prioridad en quedar desligado de ese sumario, en calidad de investigado, está directamente vinculada con la confección de las listas del PP para las elecciones generales del 28 de abril. «He pedido a mi abogado que con carácter inmediato se pida que se me desligue del sumario como investigado», dijo.

«Con las actas de los consejos de administración es fácil ver que yo no asistí ni delegue en ningún consejo en el que se ratificaron los contratos con Debón. Y en el consejo de administración del 24 de marzo de 2009 no se ratificó el contrato de Debón, porque se firmó seis días después. Por tanto, yo como consejero no he tenido la ocasión de ratificar ninguno de los contratos», recalcó.

«Respecto a la contratación general que se realizaba en Aerocas, he tenido la ocasión de recordarle a la señora fiscal y de trasladarle al juez que todo eso está debidamente auditado,aunque no esté aportado a los autos, por doble partida, por auditores externa, y otra por la Sindicatura de Cuentas, y en ninguna de ellas se puso ninguna salvedad en el apartado de gastos, ni supuesta responsabilidad por alcance. Por tanto no puede haber ningún tipo de ilícito penal de los tipos que ahora pretende investigar la Fiscalía. Y hemos solicitado que se adjunten a los autos esas auditorias algo que nos produce enorme extrañeza, cuando se trata de informes púbicos».

Sobre la contratación de los patrocinadores por parte de Aerocas indicó: «Los patrocinios que hacía Aerocas se deciden en el seno de Aerocas,y luego algunos eran revisados por la secretaria general de Grandes Proyectos y también eran auditados. Yo no era quien negociaba ni decidía ni el contenido ni las cuantías de los contratos de Aerocas. Desconozco si era el señor Fabra solo o Fabra y García Salas o éste y los técnicos de la diputación», aclaró.

La causa se abrió en 206 e investiga el dinero recibido por la mercantil del piloto a cambio de patrocinios. Aerocas firmó contratos con Motorsport 69, propiedad de Debón, por 3,6 millones de euros.

Entre los investigados también está el exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, quien ha sido citado para el próximo día 29.