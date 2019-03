LES DESSALADORES COM A SOLUCIÓ

Ala província de Castelló, en breu i si tot va be, es posaran en marxa dues dessaladores: La dessaladora de Moncofa i la de Cabanes. Aquestes dessaladores tenen convenis signats amb cinc municipis: La de Moncofa amb Moncofa i Xilxes i la de Cabanes amb Cabanes, Benicàssim i Orpesa.

Uns convenis desfasats, signats fa mes de 12 anys i que ara son com una espasa de Damocles damunt de cadascun dels municipis. Amb obligacions a uns mínims de consum que en quasi tots els casos no es poden complir, ja que els projectes en vigor als anys de la firma dels convenis ja no existeixen i amb una amortització de la pròpia obra de les dessaladores que faria caure en la més absoluta ruïna als ajuntaments firmants.

El fet que es puguen posar en marxa ara, després de 12 anys sense fer res, es degut a una milionària subvenció europea, que tenia com a condició que, com a màxim, al mes de març de 2019 les dessaladores deurien posar-se en funcionament. De no ser així, els milions deurien de tornar-se.

Als municipis que varen signar el conveni s'ens ha oferit per part d'Acuamed, amb el vistiplau de Patrimoni de l'Estat, un acord transitori on els mínims de consum s'ajusten al que demana cada poble, l'amortització de la inversió no es cobra i damunt es comprometen a renegociar els convenis originals. Aquest acord transitori dura tres anys ampliables a cinc.

I en eixe punt ens trobem.

És lamentable que, com he comentat abans, durant 12 anys no es moguera un dit en direcció a aprofitar el màxim possible el potencial que representen aquestes dues dessaladores per a la província de Castelló. Una província on molts pobles tenen els drets d'aigua concedits per la Confederació Hidrogràfica del Xuquer al límit. Açò vol dir que no poden créixer ni desenvolupar-se. Que n'hi han municipis que a l'estiu necessiten que els porten l'aigua en «camions-cuba» i que la qualitat de l'aigua a quasi tot el territori no és la millor, per no dir que és prou roín; ja que una gran part d'aquesta aigua prové de aqüífers subterranis sobreexplotats i carregats de nitrats.

Ara es posen en marxa les dessaladores amb presses i corregudes, amb tota la responsabilitat i incertesa carregada a l'esquena de cinc municipis. La posada en marxa pot ser un primer pas, però necessitem accions més valentes i amb altura de mires. Accions que vagen en el camí de garantir que a qualsevol aixeta de qualsevol casa del territori li arribe aigua de qualitat. Accions que vagen encaminades a que l'aigua no siga un problema per a cap veí de la província. Accions on es tinguen en compte les dessaladores com a dues fonts d'aigua que poden aportar la quantitat i la qualitat necessària per a arribar a grans solucions duradores en el temps.