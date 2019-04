Una maestra de Almenara evita que su clase participe en una actividad militar

La Unidad de Transmisiones y de Enfermería del Ejército, con base en Manises, se encuentra esta semana de maniobras en Almenara desempeñando diversas labores operativas entre las que se encuentran conocer la población así como sus montañas o la línea XYZ. Dentro de las actividades previstas durante la semana, los militares que pertenecen al área de telecomunicaciones así como al área sanitaria visitaron el martes el Colegio Juan Carlos I y explicaron a los alumnos cómo se monta una tienda de campaña, cómo curan a los heridos o su participación en la extinción de incendios o inundaciones.

Como indicaron desde el consistorio, los alumnos del centro pudieron ver una parte del material que se utiliza para sofocar incendios como el que sucedió hace dos años en la Serra d'Espadà o bien cómo se hizo y qué materiales se utilizaron para rescatar personas en inundaciones recientes como las sucedidas en Mallorca.

Toda una serie de explicaciones que los alumnos de 5ºA del Colegio Juan Carlos I no pudieron conocer en primera persona ya que su maestra, Carmen San Onofre –que es concejal de Compromís en el municipio–, decidió que su clase no participaría en dicha actividad.

Como ella misma explicó a este diario, «la actividad se nos presentó al claustro, no resaltaron nada positivo de la actividad, y cada uno tiene poder de decisión de aceptar o no las actividades y yo ya indiqué hace unas semanas que mi curso no participaría». La docente incidió en que «trabajamos por la paz y el respeto, unos valores que no están vinculados con el tema militar».

Después de la decisión tomada, San Onofre no recibió ninguna crítica por parte del centro educativa, y como la misma añadió, «los alumnos vieron que se estaba realizando la actividad, yo les dije que no íbamos a participar y no protestaron».

Pero, a pesar de que en el centro no se había creado ninguna problemática al respeto, Carmen San Onofre se sorprendió al ver en el perfil de Facebook de la Policía Local de Almenara cómo señalaban a su persona por no haber participado en la actividad. En el comentario de la policía se podía leer lo siguiente: «La Unidad de Transmisiones de Marines, se encuentra de maniobras. Durante esta semana estos hombres y mujeres visitarán el Colegio, la línea XYZ, nos ofrecerán cursos y revisarán todas nuestras montañas a pie. Gracias por elegirnos y bienvenidos. Lástima que a 5 A no les hayan dejado bajar».

Este comentario suscitó toda una serie de críticas por señalar la decisión de la profesora y la misma docente indicó que «han realizado un juicio de valor que no creo que se tendría que haber dicho en el perfil público de la policía local».



Respaldo de Compromís

El concejal y portavoz de Compromís en Almenara, Quique Castelló, comentó al respecto que Carmen San Onofre «es un claro ejemplo de pacifismo y educación frente a quienes quieren dividir» y dijo que pedirán al equipo de gobierno explicaciones en el pleno sobre este señalamiento público hacia una docente. Castelló finalizó diciendo que « a mí me hubiera gustado ser de 5ºA».