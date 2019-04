Sánchez: "El PSOE es el único partido que puede frenar a la derecha"

Pedro Sánchez inició en 2017 en Castelló el proceso de primarias para recuperar la secretaría general del PSOE -de la que había sido destronado por la dirigencia del partido- arropado por un millar de militantes de la provincia. Ayer, como presidente del Gobierno y candidato a las elecciones generales del 28A, devolvió el gesto y regresó a la capital de la Plana en el comienzo de la campaña . Sánchez apeló al voto útil y presentó al PSOE como «el único partido que puede frenar a la derecha» e impedir que «España retroceda 40 años».

Sánchez mostró músculo en el arranque electoral en Castelló y desbordó las previsiones de asistencia, con 2.000 personas dentro del Palau de la Festa y quedándose fuera varias centenares. Exhibió una euforia contenida e instó a los socialistas a convencer « a los que alguna vez nos han votado» e, incluso, «a los que no lo han hecho» para contener a «las tres derechas». Hubo menciones a la Comunitat Valenciana y Castelló. Así, prometió que mejorará la financiación autonómica en la próxima legislatura y reivindicó el corredor mediterráneo y el Cercanías de Castelló y Vinaròs.

Su discurso estuvo trufado de referencias al feminismo y a la igualdad entre hombres y mujeres, pero sobre todo contrapuso «la España de progreso» con «el regreso al «blanco y negro» que representan, sostuvo, PP, Ciudadanos y Vox. «En las elecciones nos jugamos avanzar o retroceder», insistió.

«Ante el mar de siglas, es evidente que hay gente que tiene dudas, pero entre el futuro y el pasado las dudas se disipan, por eso pido a los españoles que voten futuro; porque el futuro está en cada uno de nosotros con nuestro votos», reiteró.

«Dicen que no somos constitucionalistas, pero la Constitución no es patrimonio de nadie, es la patria de todas y todos los españoles. Frente a la manifestación de la plaza Colón, queremos representar a la España que se manifestó el 8 de marzo por la igualdad, que el 2 de mayo reivindicará mejoras laborales o a los jóvenes que cada viernes se concentran en favor del medio ambiente», remarcó.

Subrayó que los tres principales desafíos a los que se enfrenta España es la desigualdad, la corrupción y la confrontación territorial, y como soluciones planteó la justicia social en el primer caso, la limpieza en el ejercicio de la acción pública en el segundo, y la convivencia en el tercero. Se comprometió a seguir con la agenda social, aseguró que eliminará la «ley mordaza» y abogó por convertir en derecho la eutanasia. A los partidos independentistas de Cataluña les reiteró con «un no es no» que no habrá referéndum y les animó «a ser valientes» y reconocer a los catalanes que «la independencia no es posible».

El presidente del Gobierno hizo valer su gestión en estos 10 meses y resaltó que su gran objetivo ha sido el de «distribuir la riqueza». «Hemos recuperado el subsidio para mayores de 52 años, el salario mínimo ha aumentado un 22 % y hemos ampliado el permiso de paternidad a las ocho semanas. Y lo hemos hecho en 10 meses y con 84 diputados», remató el aspirante del PSOE. Entre el público destacó la presencia de los ministros José Luis Ábalos y Pedro Duque, y de la extitular de Sanidad, Carmen Montón.