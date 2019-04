Un fallecido y cinco heridos en un incendio en Vinaròs

Un joven de 33 años falleció ayer y otras cinco personas resultaron heridas de diversa consideración como consecuencia de un incendio que se produjo a media tarde en una vivienda de la Urbanización Cala Puntal de Vinaròs, situada en la costa sur de la localidad. El fuego afectó a la planta baja de una edificación de dos alturas en la que se distribuyen dos viviendas.

Según las primeras informaciones, el fallecido es un joven de 33 años, mientras que los heridos son cuatro hombres de edades comprendidas entre los 35 y los 64 años, mientras que la mujer que también ha sido afectada en el incendio tiene 26 años, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias. Uno de los heridos podría tratarse del padre de la víctima. Dos de los cuatro heridos son guardias civiles y fueron de los primeros en acudir al lugar del incendio. Según las mismas fuentes los heridos han ingresado en el Hospital Comarcal de Vinaròs con pronóstico leve. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron ayer una unidad de SAMU y dos unidades de SPB. Por el momento se desconocen las causas que provocaron el incendio mortal que ha afectado princpalmente a una habitación de esta vivienda, según informa el Consorcio Provincial de Bomberos.

Estaban de vacaciones

Según ha podido saber este periódico se trata de una familia zaragozana que se había desplazado hasta la capital del Baix Maestrat para pasar unos días de vacaciones. Un vecino que reside en las inmediaciones de la urbanización explicaba «estaba en la terraza descansando y he visto humo, cuando he salido ya visto llegaban los bomberos, por lo que me han dicho otros vecinos han evacuado en ambulancia a un hombre que intentaba rescatar a un joven, luego me han dicho si era el padre».

Por otro lado, se da la circunstancia que los bomberos ya actuaron la tarde del viernes en otro incendio en Vinaròs, en esta ocasión en una habitación de un sexto piso, en un bloque de nueve alturas. En esta ocasión no hubo daños personales.