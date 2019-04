El empujón definitivo

«Estamos a un paso y lo queremos cerrar el domingo», aseguraba Gerard Moreno el pasado jueves, tras su cabezazo providencial del pasado jueves ante la Real Sociedad. El Villarreal, tras tantas penurias y demasiados contratiempos, disfruta hoy de la oportunidad de asegurar, al menos virtualmente, la salvación. Todo pasa por sumar la cuarta victoria liguera consecutiva ante un Huesca que se juega la vida. En el caso de los aragoneses, la derrota les dejaría virtualmente descendidos. Pero, para que todo esto sucede los amarillos debe superar a los de Francisco Rodríguez y, para ello, el club espera la colaboración de la afición. 17.000 cartulinas se repartirán para formar un mosaico antes del arranque del duelo, y se espera que esté cerca el no hay billetes en La Cerámica.

Para lograr el objetivo deseado, Javi Calleja no podrá contar hoy con Iborra. El medio valenciano vio el jueves su quinta cartulina de la campaña y cumplirá un partido de sanción. Además, tampoco estarán disponibles por lesión Bruno Soriano, Bonera y Miguel Llambrich. También está la duda de Carlos Bacca, aunque el técnico del Villarreal señaló que no debería haber problemas para que estuviera disponible.

Con esto. tras dos duelos con Andrés Fernández en portería, podría regresar Asenjo. Atrás, la línea ya consolidada de Mario, Álvaro González, Funes Mori y Quintillà. Por delante, Cáseres reemplazará a Iborra y acompañará a Cazorla. Ekambi y Fornals caerán a banda, y delante estará Samu Chukwueze. Bacca debería ser titular, pero si las molestias físicas no le permiten jugar, será Gerard Moreno el delantero en el once inicial.

Todo para buscar un triunfo que podría dejar el descenso a ocho puntos de distancia, con sólo nueve por disputar. Si el Girona perdiera ante el Sevilla, los tres puntos serían prácticamente definitivos.



1.200 oscenses en La Cerámica

El Huesca podría gastar su última bala esta tarde. Pero los aragoneses no quiere descender el mismo año de su estreno en Primera División, y para intentar alimentar la ilusión hoy contarán con en las gradas de La Cerámica con el apoyo de 1.200 seguidores. Se espera la llegada de unos 17 autobuses del equipo altoaragonés para impulsar al equipo de Francisco Rodríguez.

Los azulgranas afrontan este duelo clave con las bajas de Akapo e Insua, así como con la duda de Damián Musto. Al once podría regresar Jorge Pulido, al que sustituyó por lesión en el último encuentro Martín Mantovani. También podría entrar en el equipo el ex del Villarreal, Moi Gómez, que entraría por Yangel Herrera. Además, si Musto no estuviera disponible, Cristian Rivera debería ser quien jugara.

Los de Francisco, después de su victoria entre semana contra el Eibar, quiere prolongar la racha positiva y mantener vida una esperanza cada vez más mortecina de seguir en Primera.