En libertad pero con medidas cautelares el rapero Pablo Hasel

El rapero Pablo Hasel, detenido ayer por la Guardia Civil en un control de tráfico en Benicarló al comprobarse que pesaba sobre él una orden de busca y captura por no haberse presentado a un juicio, ha quedado en libertad tras declarar ante el juez pero con medidas cautelares.

Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, el juez ha establecido medidas cautelares para garantizar su comparecencia ante el juzgado.

El pasado mes de septiembre, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional rebajó a 9 meses y un día la condena de dos años y un día de cárcel al rapero por alabar en Twitter a ETA y a los Grapo, al no estar ya activas estas organizaciones, lo que le evitaba ir a prisión por esta causa al no superar los dos años, si bien tiene pendiente otra de dos años de cárcel por el mismo delito.

Al revisar la sentencia que le impuso la sección primera de lo Penal, con un voto particular discrepante de una magistrada que consideró que le amparaba la libertad de expresión, la Sala de Apelación advirtió de que los tuits analizados "no encajan dentro de la libertad de expresión", ya que rezuman "violencia" y una "banalización del terrorismo".

Sin embargo, y a la luz de la doctrina del Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), los magistrados que revisaron la sentencia consideraron que concurren ciertas causas que "atenúan la responsabilidad penal" del rapero y por ello acordaron rebajarle la pena.