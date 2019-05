Catorce sobres de Compromís enviados desde el Ayuntamiento de Castelló tienen propaganda electoral

Los 14 sobres aportados por el Partido Popular al juzgado como prueba contenían propaganda electoral de Compromís a las elecciones europeas de 2014, algo que presuntamente supondría un delito de malversación de caudales públicos al utilizar la formación nacionalista el servicio de correo postal municipal para actividades propias como partido.

Tanto fuentes del Partido Popular, que es la acusación particular, como de la defensa de las dos personas investigadas, la actual concejala y exvicelacaldesa, Ali Brancal, y el exvicelacalde y actual secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, han confirmado los hechos, que en cualquier caso no supondrán una decisión a corto plazo ya que están pendientes aún más diligencias.

En los 14 sobres han aparecido, junto al Boletín de Información Municipal (BIM) que habitualmente enviaba Compromís, cinco sobres para votar, cinco papeletas y cinco dípticos con la candidatura a los comicios europeos de 2014. Con el BIM no habría problema alguno, pero sí con le hecho de que se haya utilizado presuntamente correspondencia municipal para la campaña electoral.

Como se recordará, a finales del pasado mes de marzo la Audiencia de Castelló desestimó el recurso interpuesto por la defensa de Enric Nomdedéu y Ali Brancal contra la admisión como prueba de los sobres aportados por el concejal del PP en Castelló, Juanjo Pérez Macián, en los que, según la denuncia de este edil popular, se habría enviado propaganda electoral de la coalición Compromís para las elecciones europeas de 2014 a través del servicio de correos del Ayuntamiento de Castelló.

Compromís entendía que esos sobres podrían estar manipulados al aparecer en 2018 en manos de Pérez Macián 4 años después del presunto delito, algo que finalmente la Audiencia no tuvo en cuenta.

Ali Brancal declaró en el juzgado el pasado 11 de julio de 2018, junto al secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, investigados por presunta malversación y falsedad a este caso. Queda pendiente ahora que en junio la jueza tome declaración al ex asesor del grupo de Compromís en 2014 Miquel Torres, por lo que aún se alargará en el tiempo la decisión definitiva del juzado sobre los sobres en sí aportados como prueba y sobre su se decide o no abrir definitivamente juicio oral con alguna de las personas implicadas.

Cabe recordar que el procedimiento es relevante especialmente para la concejala Ali Brancal, que aparece como número 2 de la candidatura de Compromís a las elecciones municipales para el Ayuntamiento de Castelló del próximo 26 de mayo, aunque en principio no debería alterar su composición ya que no se espera que el juzgado tome alguna decisión antes de los comicios. Enric Nomdedéu, por su parte, no forma parte de ninguna candidatura aunque todavía ejerce como secretario autonómico de Empleo hasta la constitución del nuevo Consell.