Vecinos de El Toro denuncian los ataques continuos de dos perros desde hace años

Varios vecinos de El Toro han querido denunciar públicamente la situación «insostenible» que están viviendo en la población después de que dos perros «conejeros» de uno de los vecinos residentes en esta tranquila localidad palantina estén atacado a varias personas desde hace varios años–algunas de ellas menores de edad– sin que, supuestamente, las instituciones hayan realizado nada al respecto, a pesar de contar con las denuncias pertinentes interpuestas y ser conocedoras del caso. El último ataque tuvo lugar el pasado domingo a una joven cuando uno de los canes le dio un mordisco en el gemelo.

Y es que, los dos perros, –que según comentan los denunciantes no cuentan con registro ni chip de identificación– «campan a sus anchas» por las calles del pueblo creando momentos de miedo y tensión entre los vecinos que se sienten indefensos ante la posibilidad de ser mordidos y «la nula actuación» de la Guardia Civil y el consistorio al respecto. A ello se suma la continua «desobediencia» del propietario que, a pesar de haber sido denunciado y alertado por los agentes y los propios vecinos en numerosas ocasiones, continúa igual.

Así las cosas, los ataques comenzaron hace cuatro años después de que uno de los animales mordiese a una mujer en el glúteo, que tuvo que ser atendida por el Samu. La afectada tuvo que pincharse y curarse durante 15 días y denunció los hechos en la Guardia Civil, el propietario se declaró insolvente y todavía no se ha llevado a cabo ninguna acción con respecto a lo sucedido. Todo ello, a pesar de que posteriormente han sido varias las personas afectadas que han acudido hasta el ambulatorio a curarse y, aunque parece que no han interpuesto denuncia, constarían como afectados.



Miedo e intranquilidad

Los vecinos contabilizan hasta la fecha «por lo menos seis o siete ataques» y mostraban ayer su indignación porque «ya ha llegado un punto que no se puede ir tranquilo por el pueblo». «Los críos tienen miedo y los padres también», alertaban. Por su parte, los animales están dentro de la casa del propietario y «los suelta cuando más gente hay adrede, sin caso de nada». Ejemplo de ello, apuntan, «fue cuando en San Antón, con el pueblo lleno de gente y en plena bendición, soltó los perros y uno mordió en el gemelo a una mujer», apuntaba ayer el padre de una de las niñas que hace dos años fue atacada por uno de los perros. Así las cosas, los toranos piden «una solución ya» al respecto, y tachan de «incomprensible» cómo, por ejemplo el Seprona que, por otras muchas cosas actúa, no hace algo para que se los retiren, porque puede acabar en algo mucho peor y lo único que hace el propietario encima es reírse de la gente».

Cabe recordar que cuando sucedió el primer caso se llevó a cabo una recogida de firmas que fueron presentadas en el ayuntamiento ya que, según les comunica la Guardia Civil a los afectados cuando ocurre algo, «es el ayuntamiento el único que debe actuar en este tipo de casos, llamar a la perrera y que se los lleven». Hasta la fecha, apuntan los vecinos, «ya son muchas las personas que han sido atacadas por los perros y exigimos una solución a esto por parte de quien sea, porque está claro que ese hombre no está capacitado para tener animales así».

La titular de la alcaldía, Ana María Orduña, afirmaba ayer no saber cómo actuar porque «Seprona nos dice que la pelota está en nuestro tejado, pero nosotros ya hemos intentado hacer todo para que se los lleven». «Hemos hablado con el dueño y no atiende a razones, hemos llamado a la Guardia Civil para que actúe y hemos intentado buscar solución, pero parece que no la hay. Desde la perrera nos dicen que ellos no pueden actuar si los perros están en una casa, y por el dinero tampoco es, porque ahora son solo dos perros que se podría pagar, pero claro, han de cogerlos cuando van sueltos», explicaba.

Muchos vecinos también están exigiendo a través de las redes sociales una solución al respecto y no descartan formalizar una denuncia conjunta.