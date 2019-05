70 participantes para la idea laboral 'posiciÓNate'

La iniciativa 'PosiciÓNate' cuenta con el apoyo de 50 empresas que respalda la quinta edición del Networking de la Mesa de Responsabilidad Social de Castelló. Este encuentro tiene como objetivo fomentar la empleabilidad de quienes suelen encontrar mayores dificultades para hacerse un hueco en el mercado laboral.

Cerca de 500 acciones formativas y entrevistas en apenas cinco horas marcan el ritmo de esta cita que se celebró ayer como resultado del compromiso voluntario de la Mesa de Responsabilidad Social de Castellón, de la que forma parte la Universitat Jaume I, para realizar una actividad conjunta y solidaria en inserción laboral.

Una de las involucradas en este proyecto es Eva. «Uno de los secretos para hacer una buena entrevista es mirar a los ojos de la otra persona», confirmó la participante. Eva tiene una amplia experiencia en la selección de personal, ya que ha hecho decenas de entrevistas como directora comercial en una empresa del sector sanitario.

Eva es una de las 70 participantes seleccionadas, tiene una discapacidad del 45% y se acerca a los 50 años. «Voy a centros, hecho currículums, tengo una minusvalía mental, me esfuerzo pero no salen trabajos y estoy harta porque no me sale nada; y a la gente que hemos tenido un problema aún nos lo ponen más complicado», explicó la participante.

Pues le esperan cuatro entrevistas y tres talleres formativos en una misma mañana en el evento; un proceso que tendrán que repetir todas las personas que acuden a esta cita.

«Es muy intenso y somos conscientes de que muchas de las personas que vienen hace tiempo que no han podido hacer una entrevista de trabajo, pero ese es uno de los objetivos que perseguimos. Queremos que recuperen la motivación, que sepan defender sus competencias y si tienen un poco de suerte, que al final les sirva para encontrar un trabajo», explicaron desde la organización.



Oportunidad sin condiciones

En este proyecto no se ponen trabas a ninguna personas independientemente de si pertenece al colectivo gitano, es inmigrante, parados de larga duración, jóvenes desempleados o personas con algún tipo de discapacidad.

Asimismo, han sido siete entidades han llevado a cabo la selección de los perfiles a través de sus servicios de empleo: Fundación Síndrome de Down Castellón, ASPAS Castellón, Patim, Cáritas Diocesana Segorbe Castellón, COCEMFE Castellón, Fundación Secretariado Gitano y Cruz Roja. Fundación Globalis y Cuinatur colaboran en la organización del evento.

Los principales sectores laborales de Castelló están representados aquí. El escaparate de empresas va desde el sector del turismo, la cerámica, servicios o salud, incluso varias multinacionales afincadas en la zona portuaria o en Vila-real.

En pasadas ediciones hasta 28 personas consiguieron encontrar un empleo. «Aunque no consiga trabajo, pienso añadir esta experiencia en mi currículum y me llevo a casa todo lo que he aprendido», concluyó Eva.