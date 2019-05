Caixa Almassora introdueix la pilota en les seves activitats

Més de 250 nens i nenes de 3r de primària dels sis centres escolars de Almassora van realitzar una jornada de pilota valenciana, practicant la modalitat de raspall, als carrers de la vila.

Aquesta jornada va tenir lloc el passat dijous 9 de maig dins de les activitats esportives que organitza CaixAlmassora com són el cross, unijockey, jocs populars i tradicionals i a partir d'aquest any la pilota valenciana. La jornada de pilota valenciana organitzada per tots els professors d'EF i la col·laboració del Club Pilotari Almassora va ser tot un èxit.