PP y Ciudadanos rechazan el debate por el clima organizado por Fridays for Future

Los partidos de centro derecha de la ciudad de Castelló han ignorado o en el mejor de los casos rechazado la invitación al debate cursada por la agrupación local del movimiento estudiantil Fridays for Future y que tendrá lugar esta tarde sin la participación de ningún miembro de la candidatura del Partido Popular ni de Ciudadanos.

En este sentido, desde Fridays for Future indicaron ayer que se pusieron en contacto con las formaciones con representación en el Ayuntamiento de Castelló para invitarles al debate por diversos medios. Así, en el caso del Partido Popular, miembros de esta organización le trasladaron de manera personal la invitación a la candidata Begoña Carrasco tras el debate celebrado en la Universitat Jaume I y organizado por adComunica el pasado 9 de mayo. Así mismo cursaron la invitación por correo electrónico sin contestación hasta el día de ayer. Tampoco respondieron a preguntas de Levante de Castelló para justificar su ausencia.

Así mismo, respecto a Ciudadanos, tanto desde la entidad que organiza el debate como desde la formación política indican que hubo un contacto y que se pidió la escaleta y el temario del debate para poder prepararlo. En este sentido, apuntaron ayer desde Ciudadanos que tras haber recibido la escaleta el pasado lunes no les ha dado tiempo a organizar la agenda para poder participar en el debate.

Respecto a VOX, aunque en un principio la organización no les había invitado por no estar representados en el consistorio, finalmente y tras un debate en la entidad se decidió cursar la invitación, aunque al cierre de esta edición no habían recibido respuesta.

En el plano progresista, Compromís ratificó su participación y confirmó que la número 8 de la candidatura, Marta Beltrán, mientras que el PSPV-PSOE ha confirmado la presencia del número 4 y actual portavoz municipal, Rafa Simó. Podemos confirmó que el candidato a la alcaldía, Fernando Navarro será el que participe en el debate.

La cita está prevista para este viernes a las 17.30 horas y el debate tendrá lugar en la Sede del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV). Los temas girarán entorno el medio ambiente y los problemas ecológicos que padece la ciudad, según indicó la entidad en un comunicado.

Cabe recordar que Fridays for Future es un movimiento estudiantil iniciado por una adolescente sueca, Greta Thunberg, que se ha convertido en un fenómeno mundial con más de dos millones de seguidores en las redes sociales. Thunberg ha sido invitada a exponer su discurso en el Parlamento Europeo y esta semana es portada de la revista TIME.