El Villarreal exporta su ADN

Hace algunos años, el Villarreal CF creó en su estructura un Área Internacional para trabajar su marca y exportar su ADN al resto del mundo. Al frente colocó al experimentado Juan Antón y el resultado del trabajo de los últimos años fue presentado en el día de ayer. Se trata de la Villarreal Academy, un proyecto «ilusionante» para el club de la Plana Baixa y que se fundamenta en la creación de una serie de academias por todo el mundo.

«Este club tiene la necesidad de vender parte de sus activos y somos conscientes de que nunca vamos a vender un millón de camisetas como sí hacen otros clubes como el Madrid, el Barcelona o el Liverpool, pero sí tenemos algo que podemos vender: nuestra forma de trabajar el fútbol base», explicó el vicepresidente , José Manuel Llaneza.

«Somos un club humilde pero de primera línea, que trabaja muy bien con los chicos, apostando por los valores y la formación; además de que trabajamos de igual modo por la integración del club en la sociedad. Es algo que nos diferencia de otros clubes y por eso nos pusimos a trabajar en ello», añadió Llaneza.

En este curso 2018-19, el Villarreal ha contado con 24 academias repartidas por Estados Unidos (9), Corea del Sur (12), Australia (1) y Japón (1). «Algunas de ellas son academias en las que nosotros les damos la metodología y tutelaje, pero no tenemos entrenadores o van de forma esporádica, como es la de Nueva York. En las restantes, tenemos entrenadores nuestros y hay una mayor penetración del club: les hacemos vestir de amarillo, la bandera del Villarreal también se ve, llevan nuestro nombre...», detalló.



Proyecto estrella

Estos centros arrancaron con 3.500 jugadores y este año se han superado los 6.000, algo de lo que en el Villarreal se sienten muy orgullosos. «Todos ellos son potencialmente seguidores del Villarreal porque les hacemos seguir LaLiga española y que vean nuestros partidos. Además, la marca Villarreal está representada en cien instituciones, empresas y academias a lo largo de cada año», explicó Llaneza, quien desveló que también se van a poner en marcha otro tipo de escuelas, con una ciudad deportiva con entre cinco y diez campos, con todas las instalaciones modernas y donde se exportará la forma de trabajar del Villarreal.

En Estados Unidos las nueve academias se reparten entre Maryland City (Maryland), Annandale (Virginia), Clifton (New Jersey), Lincoln (Nebraska), Fayetteville (N. Carolina), Dallas-Fort Worth (Texas),Miami (Florida), New York City (New York) y Richfield (Minnesota). En Corea del Sur los centros son doce: Seoul, Busan, Daegu, Daejeon, Gwangju, Ulsan, Suwon, Seongnam, Goyang, Bucheon, Yongin e Incheon. En Australia la academia del Villarreal se sitúa en Melbourne y en Japón en el municipio de Kashima.

Además, el club amarillo continúa trabajando para desarrollar en el futuro proyectos en otros países como Canadá, Puerto Rico, Panamá y El Salvador, donde el fútbol es un fenómeno creciente y hasta donde se quiere llegar.

Este intercambio de culturas y de metodologías de trabajo ha permitido que hasta el fútbol base amarillo hayan llegado jugadorex extranjeros, como los norteamericanos Mukwelle Akale (Villarreal B) y Kenne Kessler (Femenino A) o el surcoreano Ahn Junehyuk (Villarreal C).