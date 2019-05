«Vamos a Badalona a ganar y a acabar enchufados»

El Villarreal B afrontará mañana el último partido de la fase regular en Badalona, antes de meterse de lleno en el play-off de ascenso a Segunda División. De eso se hablará el lunes una vez se conozca el resultado de los emparejamientos de la primera eliminatoria. «Ahora en la cabeza tenemos ir a Badalona a ganar y a acabar enchufados. Queremos llegar al tramo más esperado de la mejor manera posibles», apuntó el preparador jienense.

Su equipo lo hará habiendo quedado tercero. «El objetivo era la segunda posición, pero no es posible, así es que toca asimilar que somos terceros y contra un tercero nos tendremos que enfrentar. Se peleó hasta el partido contra el Valencia Mestalla por intentar pelear por la segunda posición, pero la derrota nos dejó sin posibilidades», destacó el entrenador del filial amarillo.

No quiere relajaciones el entrenador, a pesar de que no hay mucho en juego en el Estadi Municipal de Badalona. «Hay que ir a por todas. No se puede bajar la guardia», explicó. No se pudo limpiar de tarjetas el equipo ante el conjunto valencianistas (hay tres apercibidos de sanción), pero eso tampoco le importa en exceso al entrenador. «Todas las jornadas hay tres o cuatro cambios en el once. Pues seguiremos así y no arriesgaremos en esta última jornada», dijo Miguel Álvarez.

Preguntado sobre si para el play-off podrá contar con jugadores como es el caso de Manu Morlanes o Xavi Quintillà, ahora con el primer equipo, el entrenador del Villarreal B fue muy diplomático. «No depende de mí. Depende del primer equipo. El club ya determinará y con lo que diga el club iremos trabajando», concluyó diciendo el entrenador.