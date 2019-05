Una historia con final feliz

La magia de Santi Cazorla ha regresado al Villarreal CF esta temporada y lo hará también en la selección española este verano. El centrocampista asturiano recibió ayer la llamada de La Roja casi cuatro años después de la última vez (13 de noviembre de 2015) y después de haber pasado un calvario por una lesión en el tobillo que a punto estuvo de obligarle a la retirada. «Voy a intentar ir como uno más, como he hecho siempre, con la ilusión del primer día porque es igual de especial que la primera vez que fui convocado, porque es algo inesperado. A disfrutarlo, pero a intentar también de aportar mi granito de arena», confesaba Cazorla tras conocer su convocatoria para los partidos contra las Islas Feroe y Suecia, ambos clasificatorios para la Eurocopa 2020.

El futbolista de Lugo de Llanera, que el próximo mes de diciembre cumplirá 35 años, ha sido el motor del Villarreal en esta difícil temporada, mostrando su calidad con el balón en los pies y recibiendo el cariño de todos los aficionados en cada estadio que ha pisado esta campaña con el submarino. Ahora se le presenta la oportunidad de hacer lo mismo con España después de que el seleccionador nacional, Luis Enrique –estará ausente en ambos encuentros por un problema familiar-, haya querido premiar su constancia y todo el trabajo realizado.

«Voy para aportar, porque creo que puedo. En los años en los que he estado lesionado, mi único objetivo era volver a jugar a primer nivel, no me valía con volver a jugar a un segundo nivel o en ligas inferiores. No sabía si lo iba a conseguir, por suerte he logrado estar a un buen nivel y poder ayudar al Villarreal a conseguir la salvación, y en la selección va a ser igual», añadió Cazorla, sin perder la sonrisa en ningún momento.



Lista de convocados. La convocatoria la forman