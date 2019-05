La BalompédicaLa Cueva se deja el ascenso en Orihuela

La Balompédica La Cueva seguirá la próxima temporada en Segunda Regional después de no poder remontar la desventaja que llevaba del partido de ida en su eliminatoria de promoción. El equipo de la capital de la Plana volvió a perder, y por la mínima, ante la Popular Orihuela Deportiva (1-0) y fueron los de la Vega Baja los que se alzaron con el ascenso a Primera Regional. El único gol del partido lo anotó el joven centrocampista local Roque Antolinos mediada la primera parte. Tras este mazazo, el conjunto castellonense no fue capaz de rehacerse y darle la vuelta a una eliminatoria que ya tenía muy difícil a esas alturas. Hay que recordar que en el partido de ida jugado en el Chencho los verdiblanos ya perdieron por la mínima (0-1), y ayer no pudieron remontar la eliminatoria en Orihuela.