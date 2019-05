Calleja: «A pesar del sufrimiento, el equipo sale reforzado»

Aliviado y tranquilo, el técnico del Villarreal, Javi Calleja, se enfrentó por última vez esta campaña a la sala de prensa tras un encuentro. El entrenador madrileño, cuyo futuro en el club todavía está en el aire, confirmó que el martes se reunirá con la directiva para analizar la situación del equipo y saber si continuará al frente del combinado azulejero

«La fecha para la reunión será el martes. Hablaremos largo y tendido de todo, analizaremos en profundidad la situación del equipo y estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo», afirmó el entrenador. «Ahora estoy tranquilo, disfrutando estos días del objetivo conseguido. Habrá tiempo para analizar en profundidad, tiempo para darle vueltas y sacar conclusiones. A pesar del sufrimiento, el equipo sale reforzado de cara al futuro», explicó el preparador del conjunto de la Plana.

Sobre el encuentro, en el que el Villarreal logró empatar en dos ocasiones tras ir por debajo en el marcador, señaló que «tiene mucho mérito. Veníamos a buscar tres puntos y a hacer un partido bueno, y hemos competido bien y nos hemos sobrepuesto a los goles en contra. Hemos dado buena imagen. Ahora ya pensamos o en descansar y dar vacaciones».

Añadió el entrenador del Villarreal que «era difícil mantener la tensión tras conseguir el objetivo. Es complicado conseguirlo, pero el equipo ha demostrado tener profesionalidad para afrontar cualquier encuentro. Contra el Getafe, a pesar de no jugarse puntos para mantenerse en primera, ha demostrado que siempre quiere ganar».

También se pronunció sobre Iborra, jugador clave en la segunda parte de la campaña, que ayer jugó más adelantado. «Es un jugador muy inteligente, que ya había jugado en esa posición. Siempre ha demostrado su capacidad de llegada, que se mueve muy bien. Quería ver cómo funcionaba. Estoy muy contento por el rendimiento de Iborra».

Aparte Calleja, que cumple este verano 20 años de su llegada al Villarreal, afirmó que «este club es como mi familia. Aquí he vivido como jugador y como entrenador momentos únicos tanto a nivel personal y profesional. Me ha permitido ser jugador de Primera y vivir mi sueño. Además, me lo ha prolongado como entrenador. Cuando se lleva en la sangre y el corazón, todo es más fácil. Todo intento devolverlo con mucho trabajo».