Més Compromís

les festes de Santa Quitèria de 2015 van marcar un punt d'inflexió en el meu poble. Fa ara quatre anys que Compromís es va convertir en el motor del canvi a Almassora. Quatre anys en els quals hem fet política amb valentia i per a les persones. Quatre anys en els quals hem generat les oportunitats que els veïns i les veïnes necessitaven per oblidar una de les èpoques més negres de la nostra terra: la de la corrupció i el menyspreu a les institucions públiques, la de la destrossa dels serveis públics i el malbaratament inconscient.

La nostra missió és ara la de consolidar eixe canvi que vam començar i millorar la vida de totes eixes persones a les quals ens falta arribar. I per aconseguir-ho, hem format un equip d'imparables encapçalat per Susanna Nicolau. Un equip pròxim i eficaç per a crear un govern municipal amb Compromís.

I també volem governs amb Compromís a la Generalitat i al Parlament Europeu, allà on es prenen decisions tan importants i que ens afecten tant com la de deixar passar taronges dels països del sud d'Àfrica en plena temporada de producció de les nostres. A Compromís, ho tenim ben clar: sempre defensarem els interessos dels valencians i les valencianes en totes les institucions. Som l'únic partit que no ens devem a Madrid i treballem per fer sentir la veu valenciana allà on estem, com ens va explicar l'eurodiputat Jordi Sebastià en la seua visita a Almassora.

Ací, la nostra veu és la de Susanna Nicolau, eixa lluitadora valenta que fa quatre anys ens va fer veure que una altra manera de fer política era possible. Susanna va canviar els colorins i els bolquers per les reunions amb el veïnat i una agenda farcida de compromisos amb institucions autonòmiques i estatals per a millorar Almassora i portar al nostre poble la prosperitat dels Fons Feder i les polítiques socials i laborals que han tornat la dignitat a centenars de famílies. Ella ha sigut la imatge del diàleg i la inclusió. Ha governat per a totes i per a tots, ha comptat amb totes les forces polítiques en els moments decisius i ho seguirà fent, amb el tarannà conciliador que la caracteritza. I sense perdre el somriure.

El 26 de maig ens juguem molt. Ens juguem seguir avançant o tornar arrere. Ens juguem que milers de famílies no hagen de tornar a triar ente menjar i comprar llibres de text. Ens juguem que persones majors i en risc d'exclusió no hagen de passar fred a l'hivern. Ens juguem que els nostres iaios i les nostres iaies tinguen garantida una atenció de qualitat i el descans durant les festes. Ens juguem continuar sent imparables i ser-ho per a tu.

I ara sí, bones festes de Santa Quitèria!