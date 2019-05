Una asesora comprometida

Profesional. Silvia Miralles tiene 34 años, está graduada en Derecho por la UJI y trabaja como asesora en les Corts junto a la diputada Belén Bachero. Ha participado en la aprobación de la Ley de la Función Social de la Vivienda, la Ley del Taxi y la Ley de Ordenación del Territorio. Ahora irrumpe en la política como número tres en Compromís per Onda y no descarta hacer carrera como diputada.

Con solo 34 años puede decir que ha participado en la aprobación de una de las leyes más importantes del Pacte del Botànic: la Ley de la Función Social de la Vivienda. Su trabajo como asesora en les Corts Valencianes ha sido decisivo, tanto a nivel personal como profesional y político. Ha sido esta labor, que ha desarrollado junto a la diputada Belén Bachero (Castelló de la Plana, 1982), la que le ha embarcado en un nueva etapa como número tres en las listas de Compromís per Onda. Silvia Miralles, graduada en Derecho por la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, abre la puerta a una nueva faceta en la que se siente cómoda y de la que no descarta dedicarse en exclusiva.

Miralles dice que escogió Derecho porque, «aunque pueda sonar utópico, me ha gustado implicarme en los problemas de la gente. Me da mucha satisfacción personal». Tras acabar los estudios en la UJI estuvo cuatro años opositando para jueza pero no consiguió pasar las pruebas así que, coincidiendo con una oferta de empleo para asesores en les Corts, decidió probar suerte. La actividad parlamentaria era otra de sus preferencias profesionales aunque nunca imaginó que lo conseguía. Pero lo hizo. «Primero me hicieron un cuestionario y me llamaron para la entrevista. Era finales de 2015 y entonces estaba trabajando en una cooperativa de usuarios llevando casos de cláusulas hipotecarias abusivas. En diciembre me llamaron y empecé a trabajar en la actividad parlamentaria de les Corts en enero de 2016», cuenta la candidata.

Empezó trabajando para las diputadas Belén Bachero e Isaura Navarro (València, 1973) pero la gran carga de trabajo de ambas representantes hizo que dividieran el trabajo y se quedara como asesora de Bachero. Miralles se encarga del departamento de Infraestructuras, obras públicas, territorio y urbanismo. En concreto, se encarga de llevar las comisiones, el asesoramiento de la diputada, la legislación y todo lo que implica la actividad parlamentaria desde el ámbito jurídico.

Entre las tareas que ha desarrollado en este tiempo está el haber participado en la aprobación de la Ley de la Función Social de la Vivienda, «una ley que reconoce el derecho subjetivo al acceso a una vivienda asequible, digna y adecuada a aquellas personas que se han visto afectadas por un desahucio o por impago del alquiler y que cumplen los requisitos de la ley. Es la que más satisfacción personal me aportó porque veía a la gente que continuamente estaban desahuciando. Además, estaba muy implicada con ese tema porque estuve defendiendo a la gente contra de cláusulas abusivas de los bancos», apunta Miralles.

La ley, en la que Miralles ha colaborado en la redacción de enmiendas, se aprobó en 2017 pero fue paralizada por un recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular con lo que la aprobación definitiva fue en 2018. «Aunque aún queda mucho por hacer, ahora empiezan a ponerse en marcha muchas de las medidas para hacer efectivo el derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada. Y eso se hace poniendo a los bancos a que hagan un parque de viviendas, que hagan alquileres sociales, que no se especule con la vivienda, con ayudas al alquiler,... 2018 fue un año histórico con las ayudas concedidas, ha sido un paso adelante importante», apunta la asesora. Otra de las leyes importantes en la que ha trabajado Miralles ha sido la Ley del Taxi y la de la ordenación del territorio.

Lo cierto es que esta faceta profesional le está seduciendo de tal manera que ha dejado aparcada la oposición a jueza y quier optar a una plaza como funcionara en les Corts. No obstante, y ahora que está dentro del partido, tampoco descarta dedicarse en exclusiva a la política. «En un principio tenía claro que quería presentarme a las oposiciones para trabajar como funcionaria en les Corts, siempre he sido una persona de oposiciones. Me gusta la actividad parlamentaria y no me esperaba acabar en las Corts, no me lo imaginaba, y no descarto, en un futuro, dedicarme a la política. Me gustaría ser diputada, me gusta la política», concluye.