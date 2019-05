«Esperamos que trabajen desde el primer día por el bien de la ciudadanía»

Emilio Agulleiro es el presidente de la Federación de Asociaciones Ciudadanas de Castelló y de la Asociación de vecinos Segon Molí. Fue profesor de francés en la Escuela de Hostelería, los Escolapios, el IES Politécnico, el Matilde Salvador, La Plana y el Ribalta. «Ahora que estoy jubilado me dedico a ayudar a los demás», afirma Agulleiro.

¿Qué pide su asociación a los partidos políticos de Castelló?

La Federación pide que estos trabajen por el bienestar de la ciudadanía ya que es algo fundamental. Es importante también que comiencen a trabajar desde el primer día, que no tengamos que ir detrás. Los políticos deben ponerse en contacto con las asociaciones y federaciones que velan por el bienestar de la ciudadanía y hacernos más caso.

¿Qué balance hace usted del equipo de gobierno actual?

En líneas generales estamos contentos. Se han hecho muchas cosas visibles que antes no se hacían (70 %) y otras que su partido tradicionalmente prometía y no se han llevado a cabo (30 %). Se han escudado en que no tienen mayoría absoluta para llevar a cabo muchas propuestas que reclaman los vecinos de Castelló.

¿Y respecto al gobierno de la anterior legislatura?

Con el anterior equipo de gobierno no teníamos demasiado diálogo, no sabemos por qué nos tenían tan poco en cuenta. Con el Pacte del Grau por lo menos hablamos, aunque no realicen todas las cosas que nos gustaría.

¿Se han puesto en contacto con los partidos políticos para proponerles algún tipo de medida?

Hace un tiempo redactamos un decálogo con cerca de 80 medidas que reclamamos al Ayuntamiento de Castelló. Los puntos más destacados son las ayudas a los colegios y sobretodo que el gobierno respete y cumpla la ley.

Si la ley dice que el ayuntamiento debe mantener limpia la ciudad, asfaltar las calles o arreglar farolas deben hacerlo, que no esperen a que la ciudadanía se queje y muestre su descontento.