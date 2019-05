L'últim minut

Arriba una setmana decisiva. Vosté, amb el seu vot, confiarà en el projecte polític que més li agrade per a la nostra ciutat. No és una feina fàcil, ja que amb aquest gest té vosté molta responsabilitat.En Compromís tenim el millor equip: 18 dones i 18 homes que donen la cara per seguir fent de Castelló i el Grau una ciutat de drets i d'oportunitats. Una ciutat on ningú quede exclòs i que oferisca un futur als nostres joves i als nostres fills i filles.

Quan vam arribar al govern, Compromís sabíem que era el moment d'arromangar-se i de ficar-se a treballar després de 24 anys de Partit Popular, de 24 anys de corrupció i d'especulació urbanística que ens van portar a la crisi econòmica que a tantes empreses i famílies els va deixar en l'estacada.Pel que fa al nostre treball, hi ha avanços més que notables en educació, amb els llibres gratuïts, l'augment de beques, reformes en les escoles, aules de dos anys gratuïtes, reducció de taxes universitàries o la formació professional de química, entre moltes altres.Però no sols ací. La recuperació de la teleassistència per a la nostra gent gran, els centres de dia per a persones que pateixen malalties mentals o l'alzheimer i els esforços en pagar la dependència en el termini legal, són fites de la feina ben feta i de la marca de Compromís: hem vingut ací a rescatar persones i no bancs com feia el bipartidisme.

I ara que arribem a les eleccions municipals del 26 de maig, amb l'aval d'haver sigut el motor del canvi en les polítiques transformadores de Castelló, d'haver revolucionat la cultura, la mobilitat, la transparència, les polítiques de cooperació, les de gent gran i de ser els responsables d'haver portat una mirada feminista a la nostra ciutat, els tornem a demanar el vot.I ho fem perquè volem seguir fent polítiques actives d'ocupació, amb programes per a joves i majors de 55 anys. Els demanem el vot, per a obrir un nou centre públic de gent gran, per a reformar integralment l'escola Sebastian Elcano, el Mestre Canós i moltes altres. Per a obrir una oficina integral per la dependència. Per a obrir un espai de feminismes i una oficina per la diversitat, perquè els drets que el moviment social LGTBI ha assolit puguen resistir les amenaces dels intolerants.Perquè volem lluitar contra el canvi climàtic, que és el principal repte que tenim si volem oferir un futur. Perquè és de justícia, i perquè li ho devem a les nostres filles i fills.

Per tot això i per molt més, els demane que confien en el nostre projecte, que ací a Castelló, voten a Compromís, perquè la nostra ciutat es mereix tenir per fi un alcalde del canvi, disposat a dur a terme les polítiques d'esquerres, ecologistes i feministes que garanteixen el futur i el benestar per a totes i tots.