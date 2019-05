El CEIP Vicent Marçà regulará las plazas del comedor ante la previsión de más demanda

El Consell Escolar del CEIP Vicent Marçà de Castelló ha informado a las familias de las pautas que se seguirán para el acceso al comedor ante la previsión de que para el curso 2019-2020 haya más solicitudes que el curso pasado. Así, y según se recoge en la circular, se explica que si el número del alumnado matriculado para el comedor el curso 2019-2020 se ajusta al promedio del alumnado matriculado en el curso 2018-2019 «no habrá problemas para obtener plaza».

Por el contrario, si el número de matriculados es superior, la comisión del comedor ha establecido unos criterios de admisión. Los alumnos preferentes serán aquellos que hayan sido becados. En segundo lugar, tendrán preferencia los alumnos que hacen uso del servicio de comedor la semana completa: los alumnos cuyos progenitores trabajan los dos, los que trabaje uno de los progenitores y los que no trabajen ninguno de los progenitores.

En tercer lugar estarán los alumnos que utilizan el comedor días alternos y, dentro de estos, la misma clasificación que la anterior, dependiendo de si trabajan los dos progenitores, uno de ellos o ninguno. En cuarto lugar estarán los alumnos que hagan uso de bono.

No obstante, al parecer, algunas familias no han tenido a bien esta organización y aseguran que «no solo no tenemos un colegio en condiciones, si no que siguen matriculando niños cuando ya no hay espacio para el comedor. Y la dirección del centro, sin aprobación del consejo escolar opta unilateralmente, cambiar normativas tan importantes como el comedor del centro, con la posibilidad de dejar niños fuera».

Cabe señalar que el Ayuntamiento de Castelló sacó a licitación la redacción del proyecto del CEIP Vicent Marzà de Castelló el pasado 15 de marzo tras más de ocho años de espera con una inversión de cerca de 400 mil euros. El actual edificio no cumple la normativa de seguridad para acoger a los alumnos.

Cuando se inicien las obras y durante el tiempo que duren, el alumnado será reubicado en aulas prefabricadas en un solar de casi 5000 metros cerca del Raval Universitari. Este proyecto está dentro del Pla Edificant impulsado por la Conselleria de Educación para la dignificación de centros educativos.