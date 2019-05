Los referentes del Playas quieren el cetro europeo

El Playas de Castellón tiene la mente puesta en la Copa de Europa de Clubes que se celebra este fin de semana en las pistas de Gaetà Huguet. Con Castelló como sede de esta edición y la entidad provincial como anfitriona, el club no descarta luchar por su segundo entorchado continental. Tampoco lo hacen dos de sus principales figuras, el saltador Pablo Torrijos, capitán del equipo, y el lanzador de martillo, Javier Cienfuegos.

El castellonense asegura que le motiva «fortalecer el nombre de nuestra ciudad a los ojos del mundo y no cabe duda que la Copa de Europa es muy importante». Además, añade que «yo soy de Castelló, me he criado aquí y pensar que puedo conseguir este título delante de toda tu gente, de que tu familia vaya a estar en la grada... No sé cómo explicarlo con palabras». Pero admite que no quiere «pensar mucho en lo que puede pasar, porque luego en competición cambia todo. Y por eso lo importante, una vez que llegue el momento, es saber gestionarlo todo».

Sobre la posibilidad de conseguir el título, Torrijos apunta que «el Playas debe estar ahí y que la grada nos va a ayudar. Esa química que se establece en una competición por equipos es indescriptible porque en este caso no compites tú solo, sino que toda la ciudad lo hace contigo». Aparte, afirma que «tenemos la suerte de que en Castelló el atletismo es un deporte muy importante. Las escuelas están llenas de niños haciendo atletismo y se merecen que hagamos algo importante, sobre todo por el ambiente que se está creando estos días en la ciudad»,

En el caso del extremeño, Cienfuegos asegura que «no tengo ninguna duda de que se puede lograr. Claro que podemos ser campeones. Sé que vamos a estar ahí y que vamos a dar el 100/100. Jugamos en casa y llevamos muchos años arriba. Así que entiendo que, como mínimo, el podio es una obligación para nosotros».

Cienfuegos sabe que «habrá pruebas que salgan bien y otras mal, porque esto siempre es así. Pero si la suerte no nos falla, estaremos ahí. Sin ir más lejos, el año pasado fui segundo, a 7 centímetros del primero que no es nada en un lanzamiento de 70 metros. Al final, cada punto es importante. Es lo que te puede hacer al club primero o segundo. Y aquí lo que importa es el club, los puntos que cada atleta consiga para el club. Por eso, lo tengo claro. Prefiero lanzar 70 metros y quedar primero a lanzar 76 y ser segundo».