"El diálogo es de valientes y ambos tendrán que perder para ganar todos"

Josep Antoni Duran Lleida ha sido todo en política y conoce mejor que nadie la intrahistoria de España y Cataluña. Ayer, en el Centro Cultural Luris de Castelló, presentó sus memorias en las que destripa esa tortuosa y conflictiva relación.

P ¿La publicación de sus memorias significa cerrar definitivamente su vuelta a la política?

RDefinitivamente. No hay marcha atrás.Después de la política no simplemente hay vida, sino que hay mejor vida.

P El título de sus memorias es revelador y puede ratificar el lugar común de los políticos son actores y no dicen la verdad.

R La verdad siempre tiene riesgos, pero no solo en la política, sino en la vida en general. Asumo este riesgo,pero me siento en la obligación moral de escribir mis memorias y reflexionar. Estamos en un momento muy importante de la historia de España y de Cataluña, en particular.

P ¿Qué es lo más importante de su relato?

R Dos cuestiones,que se recogen en el subtÍtulo. Primero que la política hay que vivirla con pasión como una voluntad de servicio. Y segundo, que me ha tocado vivir una etapa desde la transición, que la considero un éxito colectivo, hasta el proceso independentista, que lo considero un fracaso colectivo.

P En ese fracaso colectivo del 'procés',¿quién tiene más reponsabilidad?

R Es un fracaso de los partidos independentistas, constitucionalistas, de la sociedad catalana y española.... Pero evidentemente la responsabilidad es desigual. No se le puedo atribuir la misma responsabilidad a un ciudadano de Castelló que a un dirigente independentista. Creo que sin perjuicio de que no se han hecho bien algunas cosas en España, el viraje del catalanismo al independentismo, especialmente el 6 y 7 de septiembre de 2017 cuando se quebrantó la ley, y 1 de octubre no tiene parangón.

P ¿Por qué se llegó finalmente al choque de trenes, pese a que hubo personas, entre ellas usted, que lo advirtió?

R No es fácil la respuesta. En los últimos años se veía venir. Aunque creo que ningún dirigente español ni catalán aún viéndolo venir, pensaban que íbamos a llegar donde hemos llegados. Y, valiéndome del recurso de Vargas LLosa sobre cuándo se jodió Perú, yo me preguntó cuándo se jodió Cataluña. Y mi respuesta es la misma. Son muchas las razones, los instantes y las personas que justifican el cuándo se jodió Cataluña. Desde la última legislatura de Pujol, la competencia por quién era más catalanista, la sucesión de pujol, el Estatuto de Autonomía, el recurso del PP, la crisis económica... Son muchas las circustancias.

P ¿Quien ha perdido más?

R Ambos. Pero pierde más Cataluña, que es la débil.

P¿El resultado de las elecciones generales puede ayudar a resolver el conflicto?

R Mucho no han cambiado las cosas. Una posible solución al conflicto catalán se ha derivado a los tribunales, que no aporta ninguna solución, o al menos hasta que no haya sentencia y se administre políticamente.

P ¿La sentencia del 'procés' será un punto de inflexión?

R El conflicto está enquistado. La sentencias será un punto de inflexión sentimental, porque exaltará los ánimos del sector independentista, pero habrá que esperar al fallo final. Yo no veo otra solución que no sea el diálogo. La vida, y la política es una manifestación de la vida, es diálogo. Solo se avanza frente a una mesa, reconociéndose el no al otro, y cuáles son los límites. El diálogo es de valientes y ambas partes tiene que perder para ganar todos.

P¿Qué opina de la irrupción de Vox?

R Cataluña tiene algo que ver, pero no es la causa principal, porque donde primero irrumpe es en Andalucía. En las municipales quizás bajará. Pero Vox ha llegado para quedarse y crecer.