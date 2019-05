El blues volverá a tomar las calles de Benicàssim el próximo fin de semana

Benicàssim se volverá a llenar de música en las calles el próximo fin de semana con la llegada de la octava edición del Benicàssim Blues Festival. Desde el viernes 31 de mayor, el blues conquistará el municipio con una importante presencia de artistas internacionales como los estadounidenses Southern Avenue o la francesa Jessie Lee.

La programación arrancará en el escenario Slide instalado en la plaza de los Dolores. Desde las 19 horas del viernes, los integrantes de Bluet serán los encargados de arrancar esta cita festiva al aire libre. Otro de los espacios principales del festival será el escenario B.B. King, que se encontrará en el Paseo Pérez Bayer y por donde pasarán los principales artistas internacionales a lo largo del certamen.

No obstante, el día central del festival será el sábado con la actuación por la noche de Shana Waterstown y Earl Thomas, ambos llegados desde Estados Unidos. Así pues, no faltará el popular tardeo, con Leya & The Gentlemen y una paella popular amenizada una vez más con el mejor blues.

Además, el certamen ha preparado diferentes actividades durante todo el fin de semana para acercarse un poco más a este género musical nacido entre las comunidades afroamericanas durante el siglo XIX. Los más pequeños podrán decorar camisetas o disfrutar de un espectáculo musical interactivo en la plaza Constitución.

También se realizará la mañana del sábado una clase magistral a cargo de Tòfol Martínez y Joan Pau Cumellas en el Espai de la Música Mestre Vila y durante todo el fin de semana se instalará un mercadillo de vinilos junto al teatro municipal.

Un concierto de Alexis Evans Sextet en la playa Torre Sant Vicent el domingo por la tarde será el encargado de cerrar esta cita musical que año tras año se ha consolidado como uno de los festivales indispensables que acoge Benicàssim en sus calles.