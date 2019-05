El PSPV recupera la mayoría en Castelló tras 3 décadas de control del PP

Los socialistas fueron anoche los únicos capaces de esborzar una sonrisa con su claro triunfo que les permitirá seguir gobernando, eso sí, con pactos. Todo hace supoenr que se reeditará el Acord del Grau pese a la pérdida de votos de Compromís y Podemos.

Los castellonenses le dieron ayer una segunda oportunidad al bloque de izquierdas al reafirmar su mayoría absoluta en las urnas y dejar de nuevo en la oposición a los partidos de la derecha, que suman en esta ocasión a un nuevo protagonista dentro del panorama político municipal con la irrupción de Vox. Los nervios estuvieron presentes durante toda la jornada, si bien ya los primeros datos ya aventuraban una noche de éxito para los socialistas, que incluso en algunos momentos rozaron el concejal número 11. Finalmente, 10 ediles para el PSPV, 3 para Compromís y 2 para Podem-Castelló en Moviment-EU, que deja de nuevo la oportunidad de reeditar el Acord del Grau que firmaron en junio de 2015 PSPV, Compromís y Castelló en Moviment. La derecha se quedó con 7 para el PP, 4 Ciudadanos 1 Vox.

Y dentro de todo este panorama, una reflexión destacada: el Partido Popular ha dejado de ser la fuerza más votada en la capital de la Plana por primera vez en casi tres décadas ya que fue en 1987 cuando lo lograron por última vez, con los populares siendo desde 1991, convocatoria tras convocatoria, la formación más votada... hasta ayer domingo 26 de mayo. Las elecciones municipales, a la espera de que se confirmen los resultados de manera oficial durante esta semana con los votos que deben llegar desde e extranjero, dejan al PSPV que lidera Amparo Marco con tres concejales más que en 2015, lo que le abre las puertas a repetir como alcaldesa y supone, en cierta forma, recibir el aval de los castellonenses a su gestión durante estos últimos cuatro años, en los que ha gobernado con el apoyo de Compromís de forma directa y con Castelló en Moviment desde la oposición.

El bloque de la izquierda sumaba 15 concejales en 2015 y 15 también en 2019, pero la película ha cambiado de forma significativa a la hora de negociar, sobre todo al comprobar que los socialistas han crecido en 7.000 votos (25.550 en total), frente a la caída de Compromís (pierde unos 2.500 votos) y Podem, sin duda el que peor resultado ha sacado de los tres al dejarse en las urnas unos 5.500 apoyos de los castellonenses. Todo esto se traduce en 10 concejales para el PSPV (sube 3) 3 ediles para Compromís (pierde 1) y 2 para Podem (se deja 2 de los 4 que tenía).

En el flanco de la izquierda, Compromís y Podemos tienen de nuevo la llave para un gobierno de izquierdas, pero su fuerza a la hora de negociar no será la misma que hace cuatro años, no tanto por su pérdida de ediles -que también-, sino porque por la derecha tienen una cuestión aritmética que no hay que desdeñar: los 4 concejales de Ciudadanos, unidos a los 10 del PSPV, darían también un gobierno con mayoría absoluta.

Compromís aspiraba a darse por satisfecho si mantenía sus cuatro concejales, pero no ha sido así. Pese a que en las pasadas autonómicas los resultados en la ciudad fueron buenos para la formación en la capital de la Plana -más de 13.000 votos-, esto no se ha traducido en un éxito similar para las municipales, donde se han quedado en 8.500. Quizás es pronto para valorar y buscar razones, pero en el trasfondo están los vaivenes sufridos por la formación estos cuatro años, primero tras abandonar la vicealcaldía su anterior cabeza de lista, Enric Nomdedéu, para ocuparse de la secretaría autonómica de Empleo en la Generalitat, y después por el cese en sus funciones de gobierno de la vicealcaldesa Ali Brancal, que repetirá como concejala en el consistorio a la espera de que se resuelva su situación judicial.

Otro de los perdedores, en el seno de las fuerzas que firmaron el Acord del Grau, es Podem-Castelló en Moviment-EU, que llegan a este lunes con una sensación agridulce: la pérdida de dos concejales pero la posibilidad, porque esta vez este sí es su deseo, de entrar en el gobierno municipal y tener responsabilidades directas en la gestión del ayuntamiento, aspecto este que será sin duda uno de los campos de batalla en las negociaciones que se abrirán los próximos días para configurar el pacto.

Por el lado de la derecha, Begoña Carrasco no ha podido cerrar la herida que ya se produjo en 2015, cuando el PP perdió nada menos que siete concejales al pasar de 15 a 8 ediles. La pérdida de confianza de los electores sigue ahí al dejarse un edil y quedarse con 7, pero satisfechos seguramente por haber podido hacer frente al posible sorpasso que se insinuaba de Ciudadanos, que en cualquier caso ha mantenido sus cuatro ediles pese a perder unos 1.500 votos. Y, como se esperaba, irrumpe Vox, pero con un único edil y con una presencia que debe ser testimonial.

El PP pierde un nuevo edil pero supera a Cs

Begoña Carrasco no ha sido capaz de mantener los 8 ediles del Partido Popular pero se lleva la satisfacción de frenar el crecimiento de Ciudadanos y la opción de verse superados por la formación naranja. No hubo ayer opción alguna para el bloque de la derecha, que en total suma 12 concejales frente a los 15 de la izquierda. El PP sigue en caída libre desde el año 2015, cuando pasó de 15 concejales que logró en 2011 a 8 hace cuatro años, una auténtica debacle que tuvo en el entonces candidato, Alfonso Bataller, en el cabeza de turco.

Los populares han optado este año por Begoña Carrasco, que ha ejercido de líder de la oposición estos años. Con una lista renovada, en la que seguía manteniendo como hombre fuerte a Vicent Sales, ha perdido más de 3.000 votos respecto a 2015 lo que deja un llamativo titular: el PP deja de ser la fuerza más votada en la capital de la Plana en unas elecciones municipales por primera vez en tres décadas. Pese a ello, la voz de Carrasco seguirá siendo la del principal partido en la oposición ya que Ciudadanos se ha quedado con cuatro. La formación naranja, pese a los continuos problemas internos que ha tenido para diseñar su candidatura, tiene la satisfacción de seguir contando con 4 ediles pese a perder 1.600 votos. La variable en este caso es otra, sin duda interesante, ya que en este caso Ciudadanos sumar con los socialistas 14 concejales, que son los que marcan la mayoría absoluta. Pese a todo, parece complicado pensar que el PSPV se decante por esta opción y no quiera reeditar el Acord del Grau con Compromís y Podem. Vox, por su parte, se queda con un solo concejal.

Las elecciones municipales 2019 en Valencia, Castellón y Alicante

Tras la celebración de las elecciones autonómicas y generales el pasado abril en la Comunitat Valenciana, Levante-EMV te ofrece ahora toda la información sobre las próximas elecciones municipales 2019, así como sobre las elecciones europeas que tendrán lugar el próximo 26M (26 de mayo). Te contamos quiénes son los candidatos de las elecciones municipales 2019 en Valencia, Castellón y Alicante, las listas electorales de cada partido que concurre a los comicios y los programas de las diferentes formaciones políticas, además de las noticias más destacadas de la campaña electoral, las curiosidades y aspectos más importantes del proceso de votación y los resultados de las elecciones municipales 2019 en la Comunitat Valenciana.