Garrido no contempla más opciones que seguir o vender a Montesinos

José Miguel Garrido, aún máximo accionista del Castellón, en declaraciones a la versión digital del diario deportivo AS, dejó claro que «el club no está en venta; el Castellón no se vende a nadie. Yo sólo vendería mi parte a Capital Albinegre (Vicente Montesinos), que son ya parte del actual reparto accionarial». Salió así al paso sobre las noticias aparecidas en las que se informaba que el periodista Melchor Miralles y el gestor deportivo Gorka Arrinda, expropietario del Bilbao Basket, en las que decían que querían comprar «el cien por cien del Castellón».

Recalcó el empresario madrileño que posee a través de Orbit Access el 60 % del paquete accionarial del club de la capital de la Plana, que con Miralles y Arrinda «nunca me he sentado; yo sólo tuve una conversación que no llegó a tres minutos por teléfono y donde les expresé que el club no se vende ni queremos escuchar ofertas de terceros».

Además, Garrido dijo que «es imposible que yo les venda el club porque no me voy a sentar con nadie, salvo con mis socios minoritarios».



Diferencias

Garrido, que entró en el Castellón hace poco más de un año, sí que reconoció «desavenencias» con Capital Albinegre, el otro grupo accionarial de referencia en la sociedad anónima deportiva. Eso sí, a pesar de que en algunos aspectos no se piensa igual, sí que dijo el propietario del Castellón que «la relación con ellos es excelente, pero hay diferencias en lo que a la gestión se refiere. Yo les he ofrecido que si quieren quedarse por mi parte, adelante, se la venderé por que he invertido, ni un euro más ni un euro menos», es decir, en torno a 2,3 millones de euros.