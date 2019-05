La triple vía del Partido Socialista

Las elecciones municipales del domingo han dejado un camino de rosas para el Partido Socialista, claro triunfador en la capital de la Plana, que tiene una posición de fuerza para jugar la partida de los pactos con ventaja. La sensación tras el 26M es triple: un PSPV en su mejor momento tras décadas de depresión, una derecha que ha mantenido el tipo pese a que España sigue teñida de rojo y, aunque pueda resultar paradójico, unos claros perdedores que llegan del flanco de la izquierda: Compromís y, sobre todo, Podemos.

El Acord del Grau, ese con el que hace cuatro años se presionó al PSPV para equilibrar fuerzas en el ayuntamiento, es factible, pero da la sensación de que en esta ocasión serán los socialistas los que manejen la situación, siempre con la prudencia de que los 10 concejales que han conseguido siguen siendo insuficientes para una mayoría estable. Se habla de la posibilidad de que el primer paso que plantee la futura alcaldesa, Amparo Marco, sea gobernar en minoría con pactos puntuales, pero eso supondría tener continuamente en el alambre la gestión municipal. Si con 11 concejales que había en el gobierno municipal en el mandato que ahora expira -siete del PSPV y 4 de Compromís- había ediles desbordados de trabajo, habría que preguntarse si es posible gobernar solo con 10.

La idea de reeditar el Acord del Grau entre PSPV, Compromís y Podem/CseM/EU está en la mente de todos, es quizás la propuesta más lógica, pero no es la única vía, porque ahí asoma la formación naranja que lidera Alejandro Marín-Buck, que con sus 4 ediles daría la mayoría absoluta a un pacto con el PSPV.

Compromís está en fase depresiva. El golpe en las urnas ha sido importante. Hay datos sobre los que se debe reflexionar. La formación que encabeza Ignasi Garcia ha recibido 8.565 votos, que son 2.579 menos que en las municipales de 2015, lo que le ha supuesto perder uno de los cuatro ediles que consiguió con Enric Nomdedéu al frente. Pero si estos datos son malos, la comparación con las pasadas elecciones autonómicas del 28 de abril es más dura. La capital de la Plana elevó a 13.466 los votos a Compromís para las Corts, una cifra que permitía ser optimistas para el 26 de mayo, pero la realidad es mucho más gris de lo esperado. Compromís ha perdido nada menos que 5.000 votos entre ambas convocatorias, en apenas un mes, lo que refleja que los castellonenses optaron por Vicent Marzà y, por extensión, por Mònica Oltra de forma más amplia que por la candidatura local.

Compromís deberá sin duda analizar los resultados, pero queda claro que los socialistas, dirigidos por Amparo Marco, se han hecho con el edil que pierde Compromís y con los dos que se dejado Podem/CseM-EU, sin duda el gran perdedor de estas elecciones municipales, lo que refleja la crisis en la que se haya sumida a nivel nacional la formación que lidera Pablo Iglesias.

Otro aspecto a tener en cuenta en las futuras negociaciones es la situación en la que se encuentra Ali Brancal, número 2 de la lista de Compromís, que como se recordará fue cesada como vicealcaldesa a la espera de que se resuelva su investigación en un juzgado. Brancal, en el caso de que se formalizase un nuevo pacto, no podría asumir competencia alguna, lo que supone sin duda un obstáculo importante. Es más, en la hipotética negociación, según ha podido saber este diario, los socialistas parece decididos a tener este mandato la gestión de áreas que estaban en manos de Compromís, como Cultura, lo que sin duda será motivo de debate.

La tercera pata del Acord del Grau, Podem, llega también en situación de debilidad justo cuando había dejado patente su disposición a entrar en el gobierno local. Podrán presionar, ya que sus votos siguen siendo importantes para sacar adelante proyectos y presupuestos, pero no como ha hecho Castelló en Moviment estos cuatro años. En cualquier caso, el problema para ambos es que, además, en esta ocasión no son imprescindibles para gobernar porque en la otra orilla está Ciudadanos. La militancia no vería con buenos ojos un pacto PSPV-Cs, pero está claro que las negociaciones políticas tienen muchas variables y se enmarcan en ocasiones en reparto de 'cromos' en diferentes municipios. De hecho, desde el PSPV está previsto crear una comisión negociadora a nivel autonómico, que será la que marque las líneas maestras de los futuros acuerdos

Partido Popular

Todo este panorama por la izquierda, en cualquier caso, no debe ocultar la debacle de la derecha, en especial del Partido Popular, que de tener 15 concejales en 2011 pasó a 8 en 2015 y a 7 en 2019. Begoña Carrasco, en cualquier caso, puede darse por satisfecha por haber amortiguado una caída que, por los resultados de las autonómicas de hace un mes, se presumía mayor. Porque esos 7 ediles, unidos al frenazo en seco de Ciudadanos, que se queda con 4, le hace tener la tranquilidad de reforzarse como el referente de la derecha de cara a 2023.