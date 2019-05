Las urbanizaciones tienen la llave del poder en Bétera y la Pobla de Vallbona

Dos partidos de urbanizaciones, Mas Camarena-Torre en Conill y CUPO, tienen en su mano la llave de la gobernabilidad en los dos municipios más poblados del Camp de Túria: Bétera y la Pobla de Vallbona. Precisamente ha sido este factor, el de las áreas residenciales, el que ha disparado demográficamente en las últimas décadas a estas localidades. Ahora se convertirán también en un elemento clave de influencia en la política municipal.

Mas Camarena-Torre en Conill se convirtió en la gran revelación de la cita electoral del domingo en Bétera. Durante buena parte del escrutinio incluso se mantuvo como la fuerza más votada del municipio beterano, lo que provocó que, pese al gran resultado obtenido, a su alcaldable, Carlos Abad, se le quedará «un sabor de boca amargo». «Llevábamos un 70 por ciento escrutado con seis concejales. Sabíamos que podíamos bajar porque quedaban las mesas del casco urbano, y caímos a cinco... y en el último instante a cuatro». Finalmente, Mas Camarena-Torre en Conill se quedó como el tercer partido más votado, por detrás de Compromís y a tan solo 52 votos del PP, aunque con los mismos ediles en la corporación que los populares. «Fue un pequeño bajón, pero analizándolo fríamente somos llave de gobierno tanto para la izquierda como para la derecha», señalaba ayer Abad a este diario.

De cara a las futuras negociaciones, según revelaba ayer Abad, lo tienen bastante claro: la prioridad es un pacto con PP y Ciudadanos, con quienes podrían sumar para acceder al gobierno beterano. No obstante, la puerta de Compromís, aunque parece casi cerrada, no tiene un candado firme. «Nos hemos felicitado tanto con Ciudadanos como con el PP y nos hemos emplazado a hablar. El PP ha cogido en su programa precisamente todo lo que nosotros pedimos y ellos sí que cumplieron con su palabra cuando estuvimos en su gobierno –2011 a 2015–. Si tuviéramos que negociar con Compromís se lo pondríamos muy difícil porque ya nos la jugaron en la pasada legislatura y no cumplieron con lo prometido. Ahora debería estar todo por escrito», defendía Abad. En 2015 Mas Camarena le dio el gobierno a Compromís y, al poco tiempo, se salió de esa ejecutiva.



Dudas en CUPO, surge Contigo

La formación de urbanizaciones de la Pobla de Vallbona, CUPO, fue una de las integrantes del cuatripartito que le dio la alcaldía en 2015 a Josep Vicent Garcia, de Compromís. Ahora se ha quedado con un solo concejal –tenía dos antes–, pero puede ser decisivo para que Garcia mantenga la vara de mando. Sin embargo, pese al acuerdo de hace cuatro años, el portavoz de CUPO, Juan Aguilar, mantenía ayer la incertidumbre. «Tenemos que hacer un análisis de los resultados porque hemos perdido un concejal, y después ver qué es lo más conveniente», mantenía.

En caso de retirar su apoyo a Compromís, entraría en juego un nuevo partido: Somos Contigo Democracia, que ha logrado un concejal, Jaime Ruix, de tan solo 18 años: «Somos un partido municipalista y de centro y vamos a hablar con todas las formaciones. Pensamos pactar con personas y proyectos», aseguraba ayer a Levante-EMV.



Revelaciones en Tuéjar y Losa

Dos nuevos partidos fueron la sensación en la noche electoral en los Serranos. Entre Todos Tuéjar y Juntos por Losa arrebataron con mayorías absolutas dos grandes feudos en la comarca del PP. En Tuéjar, donde mandaba el PP desde 1999, la alcaldesa será Josefina Herrero. En Losa del Obispo, del PP desde 1991, gobernará ahora David Pérez.