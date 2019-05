La guia que marca el camí cap a la igualtat

Treball. L’ONGD Pau i Desenvolupament, juntament amb la Universitat Jaume I de Castelló, presenta la Guia pràctica per a la implementació de la perspectiva de gènere, la qual recull les propostes metodològiques per a la transversalització de la perspectiva de gènere en la praxi coeducativa.

La comunitat educativa de Castelló fa temps que ha pres consciència de la importància d'educar en valors que fomenten la igualtat. No obstant això, l'educació transversal des de les fases més incipients de la formació encara és un assumpte pendent que no acaba de materialitzar-se, almenys no en el vessant pràctic. Si bé en Infantil ja s'inculca que tant homes com dones són iguals, en tots els aspectes, la veritat és que aquesta igualtat no es posa en pràctica, principalment, en la família. Potser, perquè pesa la cultura del patriarcat que encara impregna la generació de pares i mares que, actualment, tenen fills i filles en edat escolar.

Així ho recull la Guia pràctica per a la implementació de la perspectiva de gènere: la coeducació en el marc de l'Agenda 2030 i dels ODS 4 i 5, impulsada per l'ONGD Pau i Desenvolupament juntament amb els màsters de Psicopedagogia i Educació Secundària de la Universitat Jaume I de Castelló. El treball evidencia que, malgrat els avanços en matèria d'igualtat, «encara hui en dia cal incorporar a la capacitació docent la perspectiva de gènere, com a instrument del coneixement de les tècniques i eines adequades per a abordar la desigualtat entre dones i homes». Aquest treball pretén ser la guia vigilant de l'entorn per a identificar i contrarestar pràctiques discriminatòries a l'aula, al pati escolar, en els llibres de text, en la família, en els mitjans de comunicació i la publicitat i, per descomptat, prestar atenció especial a les conseqüències directes de la desigualtat i previndre les diverses expressions violentes cap a les xiquetes i les dones, segons es descriu en la introducció del document.

El principal destinatari d'aquesta guia és el professorat i l'alumnat dels centres educatius que vullguen contribuir a la pràctica docent per mitjà de la sensibilització i formació i que opten per la creació i innovació de projectes comunitaris a l'aula, per tal de contribuir a la transformació social en clau de gènere. La guia, que va presentar-se divendres al Menador Espai Cultural de Castelló, es presenta com «el resultat de la contribució entre la institució universitària i les organitzacions no governamentals, en l'aposta per la innovació, les bones pràctiques en matèria d'igualtat i la prevenció de les diverses manifestacions de la violència de gènere». Aquesta conté les metodologies i activitats desenvolupades durant la formació complementària en què van participar 190 estudiants dels màsters universitaris de Psicopedagogia i Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes de l'UJI.

La metodologia a aplicar es basa en la participació de manera presencial en el desenvolupament de les diferents activitats, les quals comencen amb un diagnòstic inicial per a conéixer el grau de coneixements, tant de l'alumnat com del professorat, sobre gènere, objectius de desenvolupament sostenible, igualtat i violència de gènere.

A continuació, hi ha una fase en forma de taller amb una durada de dues hores en què es fa una reflexió per a generar una anàlisi crítica i abordar la perspectiva de gènere i el canvi cap a la igualtat real entre dones i homes, l'eliminació d'estereotips i la prevenció de la violència de gènere en totes les seues dimensions. Així, s'hi tracten temes com el sexisme, les pràctiques androcèntriques i la correspondència en l'entorn familiar, el patriarcat, el llenguatge i les actituds de control que es donen en la concepció de l'amor romàntic.

Competències professionals

Així mateix, des del màster de Psicopedagogia es treballen les competències professionals transversals a partir de projectes d'aprenentatge servei. Això suposa dur a terme una proposta de millora en equip en el marc d'un context real (una escola, una associació...), en el qual s'aborden continguts i competències relacionats amb la inclusió i la interculturalitat, l'avaluació psicopedagògica i l'orientació educativa com a àmbits d'intervenció psicopedagògica. En el curs 2019, aquesta proposta s'ha dut a terme al barri de San Lorenzo de la ciutat de Castelló.

La guia conclou amb l'alerta que, per a la implementació de la perspectiva de gènere a través de la coeducació, resulta «prioritari» sumar esforços amb les plataformes, els moviments i les organitzacions no governamentals de dones i d'homes per la igualtat, a més del compromís dels centres educatius. Aquest sembla ser el camí per a aconseguir la igualtat i l'erradicació de la violència masclista.