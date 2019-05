Blanch apuesta por los pueblos y lamina el intento de Benlloch de volver a la diputación

El PSPV apuesta por los pueblos y la renovación en la nueva corporación provincial de Castelló, que previsiblemente gobernará a partir de las próximas semanas. La ejecutiva provincial, que lidera Ernest Blanch, aprobó ayer trasladar a la dirección federal del PSOE una lista en la que predominan los candidatos de pueblos del interior, con posibilidad de dedicación exclusiva, y prescinde por ello de los regidores de los autocalificados como alcaldes del cambio, aquellos primeros ediles del PSPV que en 2015 llegaron a las alcaldías más populosas de la provincia y que retendrán los cargos tras los resultados cosechados en los comicios municipales del domingo. La propuesta de la ejecutiva provincial tampoco incluye al alcalde de Vila-real, José Benlloch, que había anunciado su predisposición a volver a la institución provincial. Blanch ha hecho oídos sordos a las demandas de su otrora rival en las primarias por la secretaría provincial del partido.

La propuesta que en la noche de ayer aprobó la ejecutiva provincial, y más tarde ratificaba la comisión de listas, tendrá que ser validada ahora por la dirección federal del PSOE.

Ese listado no incluía un candidato expreso para presidir la institución. En este último apartado también tendrá una influencia determinante la opinión del secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig. El también presidente del Consell apostaba inicialmente por Adolf Sanmartín, director territorial de la Presidencia de la Generalitat en Castelló, como titular de la diputación en el supuesto de hacerse con el gobierno.No obstante, Sanmartín no puede ser diputado provincial al no haber obtenido el PSPV acta por su partido judicial, el de Sant Mateu. De esta forma, las personas con mayores posibilidades de ocupar la presidencia de la nueva corporación provincial son la futura diputada provincial Ruth Sanz, concejal de Càlig y también miembro de la ejecutiva provincial del PSPV de Castelló. Sanz formó parte de la lista del PSPV a Les Corts por Castelló en los comicios del pasado mes de abril. Otras fuentes tampoco descartan que el elegido sea el portavoz del Grupo Socialista, Santi Pérez.



Pacto o gobierno en minoría

En cuanto a la formula por la que optará el PSPV para gobernar la institución, dado que los socialistas no cuentan con mayoría absoluta, Blanch tampoco ha aclarado este aspecto. El líder de los socialistas de Castelló señaló el martes que «todas las opciones están abiertas», en relación a un gobierno de coalición con los dos diputados provinciales de Compromís o un gobierno en minoría. Ernest Blanch subrayó que oficialmente no ha entablado conversaciones con ninguna otra fuerza política de cara a ese hipotético pacto.