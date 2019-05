Un hort interdisciplinari a l'IES Matilde Salvador

Educació. L'IES Matilde Salvador de Castelló ha recuperat una parcel·la per a impulsar un nou model d'ensenyament interdisciplinari. Aquest es basa en la creació d'un hort que servirà de base per al desenvolupament de pràctiques en les matèries curriculars. A més de l'alumnat, hi han participat els menors dels centres Pi Gros i Verge de Lledó.

Quina utilitat pot tindre un solar abandonat, ple de roques i amb runes? L'IES Matilde Salvador de Castelló ho té clar i ha invertit dos anys a transformar una parcel·la annexa a l'institut en un projecte educatiu multidisciplinari. La iniciativa va començar fa temps i en aquesta han participat l'alumnat de l'institut, el cicle formatiu de grau superior en Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció, així com els menors dels centres Pi Gros i Verge de Lledó. Va sorgir la idea i quan coneguérem la titularitat del solar, que va resultar ser de la Conselleria d'Educació, es va optar per invertir els fons d'un programa d'innovació i recerca en el que està a punt de materialitzar-se: un hort urbà que aspira a convertir-se en la base pràctica de les matèries curriculars del centre. A més, la construcció d'aquest hort ha facilitat la connexió dels alumnes de l'institut amb els menors interns per ordre de la Fiscalia de Menors i els menors estrangers no acompanyats (MENA) que, actualment, estan acollits a Castelló.

El director de l'IES Matilde Salvador, Francesc Mezquita, explica que l'objectiu era recuperar aquest lloc per a la docència i fer un jardí i un hort per als estudiants que, en el futur, també podria obrir-se al veïnat, tot i que això encara està per determinar. Per això, han estat tot un any netejant la parcel·la, en la qual cosa han col·laborat tots els estudiants del centre. «Van omplir quatre contenidors de pedres», comenta Mezquita, que destaca la tasca àrdua que ha dut a terme l'estudiantat.

I aquest any han començat a plantar. Com explica Pilar Gargallo, professora de Pi Gros, s'ha utilitzat la tècnica de «parada en crestall», un sistema per a treballar la terra amb la mínima superfície i de manera ecològica. A més a més, s'hi ha construït una caseta d'eines que servirà de banc de llavors i que s'ha alçat íntegrament gràcies al treball dels menors del centre d'internament i del centre d'acollida. L'alumnat del cicle formatiu n'ha dissenyat la construcció i els menors l'han feta realitat. Cal destacar que, per a construir-la, s'han usat materials com la palla, el fang i la fusta, principalment.

Aquest hort suposa un suport important per dos vessants: d'una banda, perquè dota el cicle de Jardineria de Pi Gros amb més espai i, d'altra banda, perquè suposa una destacada base pràctica per a l'alumnat i el professorat de l'IES. A aquest respecte, cal remarcar que, ja en la fase de construcció, l'hort ha servit per a treballar postures corporals en l'assignatura d'Educació Física, investigar sobre l'origen de la parcel·la en Història i la professora de Farmàcia, Matilde Monferrer, també ha demanat plantar-hi calèndules per a futurs experiments.

L'experiència no ha pogut eixir millor i el centre ja prepara la inauguració de l'hort, el pròxim 14 de juny, en un acte que servirà per a posar en valor el treball realitzat. «Ha sigut un exemple de convivència, de demostrar que es pot treballar de manera interdisciplinària entre diversos centres, diversos alumnes i diversos departaments i estudis. Sembla com si això no es poguera fer, però sí, és possible», conclou el director.