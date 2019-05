Almenara continua amb el seu domini al Frontó Parelles

El Campionat Autonòmic de Frontó Parelles encara la seua fase final, i ho fa, amb l'equip d'Almenara al capdavant de la classificació de segona categoria. L'equip conformat per Ximo i Fran no ha cedit ni una sola partida en el que va de lliga. El grup C de la tercera, compost en la seua totalitat per equips de Castelló, està liderat a hores d'ara per Xilxes, que passarà a quarts de final. A més, en segona categoria d'entre setmana, en el seu grup B, encara queden dues jornades, i de moment, l'equip que jugaria semifinals seria el de Borriol, amb un Pablo que es troba prou recuperat.