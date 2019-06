Cosco se prepara para automatizar sus terminales

Las propuestas de automatización de las terminales portuarias de carga y descarga de contenedores aumentan entre los principales operadores del mundo. Los planes para ahorrar costes laborales en el ámbito de la estiba -son los mayores gastos que soportan las navieras en las escalas de los buques- también preocupan de lleno al concesionario de la principal instalación de contenedores del Puerto de València: Cosco Shipping Ports (CSP), la antigua Noatum.

Así los transmitieron sus principales ejecutivos, Sun Kai y Elías García, consejero delegado y director de operaciones, respectivamente, durante su encuentro con el presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina. En dicha reunión con el alto cargo del Ministerio de Fomento, los dirigentes de Cosco Shipping Ports dieron a conocer los avances logrados por las terminales portuarias ubicadas en València -la más grande del Mediterráneo- y Bilbao; así como las ferroviarias de Madrid y Zaragoza gestionados en este grupo.

Las terminales de carga y descarga de mercancías de CSP en España gestionaron más de 3,6 millones de TEU (unidades de contenedor de viente pies) durante 2018 y se situaron como las segundas que más crecieron, por detrás de la de El Pireo, respecto a las que posee esta multinacional fuera de China.

La compañía, según fuentes de Puertos del Estado, «tiene previsto realizar diversas actuaciones en sus terminales, especialmente relacionadas con el incremento de la capacidad, la mejora de la conectividad ferroportuaria y la automatización». Estos planes permitirán a CSP España recibir buques de mayor calado, aumentar el volumen de mercancías movidas y extender el hinterland de sus terminales marítimas.

La estrategia de automatización en los procesos de estiba y desestiba también es compartido por la Autoridad Portuaria de València. Así lo ha previsto en el pliego de condiciones para la adjudicación de la cuarta terminal de contenedores de Valenciaport, a la que se ha presentado para construir y gestionar TIL, la operadora participada por la naviera Mediterranean Shipping Company y un fondo de inversión de Singapur. Esta firma portuaria prevé invertir 1.000 millones de euros en la gran ampliación norte del recinto del Grao y espera iniciar sus operaciones en el año 2025 o 2026.

Rechazo sindical

Mientras tanto, el secretario general de Coordinadora de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, sindicato mayoritario entre los estibadores de toda España, no ha tardado en reaccionar. «No estamos de acuerdo con políticas como la de la Autoridad Portuaria de València, que saca a concurso una terminal y exige que como mínimo sea semiautomatizada. Nos parece hasta ilegal que a una empresa que vaya a instalarse en un país y vaya a disponer de personal se le pongan unos condicionantes. ¿A costa de qué? Me pueden pedir nivel de inversión, de tráfico, de productividad, pero ¿automatización? Me parece aberrante», afirmó el coordinador general en un reciente entrevista con El Diario del Puerto.