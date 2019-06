Quatre anys de somriures

Posem fi a una legislatura: la legislatura del Botànic i de molts governs amb Compromís als ajuntaments, com ha estat el cas d'Almassora. Una legislatura marcada per les polítiques socials i que ha revertit la dura situació que patien moltes persones a les nostres comarques. En què per fi la confiança de la ciutadania ha aconseguit fer fora els corruptes de les nostres institucions i tornar la dignitat als valencians i les valencianes. En què per fi s'han atés les sol·licituds de les nostres persones dependents, s'han contruït escoles, s'han creat llocs de treball i s'han pres mesures valentes que han millorat la vida de totes i tots.

Fa 4 anys, vam decidir liderar el canvi a Almassora. No va ser un camí fàcil, després de 12 anys de majoria absoluta del PP a l'Ajuntament i a la Generalitat. Però eixe equip valent dirigit per Susanna Nicolau i del qual tinc l'honor de ser part hem aconseguit revertir l'època de les retallades i el balafiament de diners públics i millorar els serveis que oferim als nostres veïns i les nostres veïnes.

Amb molt de treball i constància, hem fet inversions tan necessàries com la contrucció d'un nou pavelló esportiu i una unitat de respir per a persones afectades per l'Alzheimer. Les gestions per aconseguir subvencions importants tant d'Europa com de la Generalitat i la Diputació ens han permés millorar els nostres carrers i les instal·lacions municipals i encara ens permetran dur a terme molts més projectes en els pròxims anys.

Aquesta feina ens va portar a omplir les urnes de somriures el passat 26 de maig. Gràcies a les 1.681 persones que van confiar en el nostre equip per a seguir liderant el canvi, podrem seguir deixant-nos la pell per fer que Almassora avance. Podrem seguir vetlant per tal que es contruïsquen tots els col·legis, el trinquet, el polifuncional... Per generar ocupació i ampliar l'oferta cultural i d'oci. I sobretot, podrem seguir treballant per a les persones.

Són temps convulsos i cal fer polítiques valentes per tal de seguir avançant com a societat. I a Almassora, hem de ser valents per a solucionar problemes endèmics del nostre municipi com el PGOU, la falta d'habitatges per a jóvens, el passeig marítim, les connexions viàries, el transport? El nostre poble ens necessita i respondrem a la confiança dels nostres veïns i veïnes amb més esforç, més espenta i més treball.