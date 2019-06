Alexis Evans Sextet pone el broche de oro

Benicàssim dijo ayer adiós al blues con la última jornada del popular certamen al aire libre que protagoniza este género musical nacido en los Estados Unidos. La destacada banda francesa Alexis Evans Sextet fue la encargada de poner el broche de oro al cartel con un concierto en un entorno privilegiado como es la playa Torre Sant Vicent.

La excelente climatología y las ganas de pasárselo bien animaron a muchos aficionados al blues, de manera que la presencia de público resultó notable. Además, la espectacular localización del escenario permitió que turistas y curiosos pudieran disfrutar del concierto.

La octava edición de la cita se ha caracterizado por su gran apuesta por grandes artistas del panorama internacional del blues, habiendo pasado por los diferentes escenarios instalados en las calles del municipio de la Plana Alta bandas como Shouthern Avenue o el aclamado Earl Thomas, junto a los Travellin' Brothers, ambos llegados desde Estados Unidos.

La resaca del sábado

La música siguió sonando todavía ayer después de una gran noche del sábado, que sin duda fue la jornada más fuerte del certamen. Shanna Waterstown repetía en la cita con un concierto más íntimo en la plaza de Los Dolores, acompañada esta vez de su banda, y los Walkin' Roots pusieron el toque más movido a la mañana de domingo.

No faltaron otras propuestas culturales como una exhibición de claqué y lindy hop, a cargo de la academia Castellón Baila, y una presentación del libro 'Leyendas Urbanas del Rock', de José Luis Marín, en la Casa Abadía.

Además, los más pequeños disfrutaron de un taller de decoración de camisetas con motivos musicales.

Y es que, pese a que el festival atrae también a público extranjero, los nacionales son mayoría entre los asistentes: «Vengo cada año este fin de semana por el ambiente y no me pierdo ningún concierto», explica Carlos, vecino de Vila-real.

Así pues, el Benicàssim Blues Festival se mantiene como una de las citas festivaleras imprescindibles de la localidad gracias a la participación de miles de personas en esta octava edición.