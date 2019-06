Calleja quiere cambiar el sufrimiento de esta temporada por alegrías

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, que ha renovado su contrato con el club hasta junio de 2021, ha afirmado que su objetivo para la próxima campaña es cambiar el sufrimiento que se ha vivido por alegrías, asegurar cuanto antes la permanencia y luego luchar por ir a Europa.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa en la que se alcanzado el acuerdo para que el técnico madrileño permanezca en la entidad dos temporadas más.

Calleja agradeció al presidente del club, Fernando Roig, y a todos los estamentos de la entidad la confianza recibida para llevar adelante el proyecto, en el que combina la ilusión y el convencimiento de que hay mucho por hacer. "Tendremos mucho trabajo, pero también muchas ganas de conseguir el objetivo", indicó.

"Lo de la pasada temporada fue anómalo y algo a lo que no estábamos acostumbrados. En la segunda vuelta ya hicimos cosas más parecidas a lo que se esperaba y estuvimos más cerca de lo que es este equipo", agregó.

"Siempre he tenido el respaldo y la confianza del presidente, algo que me hace feliz. Estoy donde quiero y donde me siento feliz", indicó.

Calleja afronta el reto "con responsabilidad y con fuerzas" porque se encuentra "bien y con muchas ganas" con el reto de reestructurar cosas y hacer una plantilla "lo más competitiva posible".

"Debemos ser más regulares, ser un equipo fiable y no una montaña rusa. El equipo debe mostrar su potencial, mandar en los partidos, en el juego y en el marcador. Hemos pasado una temporada en la que los rivales han tenido la iniciativa y eso no puede pasar más", analizó.

Por ello, explicó que quiere un Villarreal ganador y que tenga una plantilla mejor. "Debemos reforzarnos y trabajar para mejorar las carencias. Hemos hablado y estamos buscando las mejores alternativas".

También explicó que no estar en Europa cambia parte del trabajo, así como el reparto de minutos y la extensión de la plantilla. "No es lo mismo jugar dos o tres competiciones, por lo que es algo que debemos tener en cuenta", indicó.