alcaldes ejemplares

Quisiera agradecer al alcalde socialista de Atzeneta, Agustina Santiago, las gestiones y el trabajo realizado durante ésta legislatura en la que ha estado al frente del consistorio de dicha localidad. Agustina ha demostrado su valía como alcalde, realizando muchas mejoras para los vecinos de Atzeneta, preocupándose y procurando atender las demandas de todos ellos. De singular relevancia ha sido la gestión del Centro de Día, del que se beneficiarán no sólo los vecinos mayores del municipio de Atzeneta, sino también todas aquellas personas que vivan alrededor de 15 kilómetros. Quiero destacar que ha compaginado su labor de docente y la política; resaltando que sólo ha cobrado cada mes 300 euros como asignación por su cargo. También quiero destacar, agradecer y elogiar al actual Director General de Turismo de la Comunidad Valenciana, José Manuel Gisbert, del Partido Socialista, natural de Cinctorres, quien durante los doce años en que estuvo al frente del ayuntamiento de Cinctorres realizó muchas mejoras en el citado pueblo y que tampoco cobró ningún sueldo, teniendo que desplazarse en coche particular para dar clases en València y trabajar en el ayuntamiento sábados y no pocos domingos Dos ejemplos de dedicación a sus pueblos. Miquel Ferrer. Cinctorres.