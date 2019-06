La rectora de la Universitat Jaume I y presidenta de turno de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, Eva Alcón, ha solicitado "prudencia" ante la polémica surgida por el nivel de dificultad del examen de Matemáticas en las pruebas de acceso a la universidad (PAU) de este año en la Comunitat Valencina y ha pedido a los estudiantes y familiares "esperar a que se conozcan los resultados finales de la calificación de la prueba y las posibles reclamaciones".

Alcón, que ha manifestado su comprensión hacia los estudiantes y sus familias por toda la tensión e incertidumbre que generan siempre las PAU, ha señalado no obstante que, según los especialistas, el examen era adecuado al temario de la asignatura, si bien la redacción no respondía a los estándares habituales y pudo implicar un mayor grado de complejidad en la comprensión de las operaciones a realizar. En este sentido, ha recordado que el año pasado se generó una situación similar con el examen de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales y, finalmente, el proceso de reclamación evidenció que el examen no había presentado tal nivel de dificultad como se había afirmado en el debate previo a conocerse la calificación del examen.

Según Alcón, sería ideal que las PAU fuesen las mismas a nivel nacional, ya que la elección de plaza sí que se realiza en un distrito único, pero "ello exige un alto nivel de consenso y trabajo conjunto entre todas las Comunidades Autónomas", ha apuntado. A este respecto, ha señalado que ese cambio debería abordarse "con calma y atendiendo a todo el proceso de evaluación y solicitud de plazas universitarias, y no solo teniendo en cuenta una prueba".