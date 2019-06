Montesinos: "Vamos a recuperar el alma del CD Castellón"

Vicente Montesinos ha comparecido este jueves en la sala de prensa del Estadio Castalia para hablar del nuevo cambio accionarial que se ha producido en el CD Castellón después de que el miércoles el presidente albinegro comprara el paquete accionarial de José Miguel Garrido por una cifra aproximada de 2,3 millones de euros.

El dirigente del club castellonense ha hablado de la operación y del proyecto que quiere para el Castellón a partir de ahora, con el que seguirán colaborando tanto Ángel Dealbert como Pablo Hernández.

- Ampliación de capital: "Voy a poder llevar a cabo el plan establecido y dar el paso para abrir el club a la sociedad de Castelló. Afición y empresarios, que son los que estamos viviendo el día a día, van a tener esa posibilidad porque el club así lo necesita y es demandado por todos de ser parte del presente y el futuro del club, no como meros abonados y disfrutando y sufriendo lo que acontece sino siendo socios y parte de este club. Es una decisión muy importante porque si entre todos lo hacemos y cada uno aporta y apoya en la medida de sus posibilidades este club será para siempre de la sociedad de Castelló".

- Decisión: "He dado un paso vital y muy importante, y lo he hecho por el club y por la afición y por la sociedad, no me dejéis solo. Estoy convencido de que entre todos vamos a hcer un club cnico como única es su afición. No quiero un modelo de club de inversores foráneos que se pasen de manos el club de unos a otros y genere inestablidad y dificultades".

- Futuro: "Vamos a llevar al club a lo más alto pero con cautela. No vamos a pretender pisar el acelerador y para llegar a este objetivo salir por la cuneta. Vamos a hacer las cosas con cautela, honradez, humildad y mucho trabajo y esfuerzo. Si doy este paso es para que eso sea posible".

- Patrocinadores: "Estoy convencido que Fernando Fenollosa siente lo mismo que yo y quiero agradecerte que un año más, aunque hayas tenido tus dudas, con este paso importante que damos continúes con nosotros porque con ese apoyo es con el que nos haces fuerte para seguir. Torre la Sal II será el principal patrocinador de la camiseta del club y espero que el resto de patrocinadores también estén".

- Accionistas: "Vamos a recuperar el alma del Castellón y ese alma la vamos a imprimir entre todos y más pronto que tarde se hará una ampliación de capital abierta a la sociedad, donde empresas y aficionados puedan colaborar y puedan ser propietarios del club".

- Fechas: "Se va a hacer, más pronto que tarde, pero no podemos dar fechas concretas. Hay que trabajar en ello y asesorarse bien. Vamos a escuchar a los empresarios, ver qué opinan y tambén a la afición y en base a eso podremos plantear una operación que tiene que ser un éxito absoluto".

- Deudas: "Hay que ver los ingresos, los pagos, gestionarlo, sentarse con proveedores y acreeedores, lo mismo que el primer año cuando llegamos, para tratar de hacer las cosas lo mejor posible. El primer año aquí prácticamente fuimos capaces de empatar a nivel presupuestario y trataremos con una gestión austera y con critero, hacerlo lo mejor posible pero sin preocupación más allá del día a día".

- Inversión: "Los momentos son diferentes. Ante una determinada situación, se toma una decisión no sé si acertada o no. Y en ese momento parecía que podía ser buena. Llegó un inversor foráneo, puso un dinero, aseguró unos recursos y eso pensamos que en ese momento era lo mejor para el club. En el trayecto, y sin desmerecer nada, hemos constatado que se perdía la conexión que había al principio y creímos que el club en tres años habría estado en una situación diferente y estábamos a tiempo de darle un giro y recuperar el alma que parecía que se iba".

- Gestión: "Esto no va a ser un club presidencialista a pesar del paquete accionarial importante porque por mi forma de ser soy muy participativo y cada uno tiene sus competencias".

- Consejo de administración: "Con la salida de Orbyt el consejo estaba formado por siete personas, cuatro de ellas de Orbyt, y el miércoles dimitieron. Ahora entrarán por cooptacón el consejo Javier Heredia, quien trabaja en la Fundación; y Antonio Civera como consejero y secretario general (estuvo como vicesecretario)".

- Situación accionarial: "No hay ninguna empresa detrás de la operación, solo Capital Albinegro, y no se ha modificado la base accionarial de Capital Albinegro, seguimos los mismos que al principio. Se han modificado los porcentajes, eso sí, pero más allá de porcentajes somos un equipo y vamos de la mano".

- Proyecto deportivo: "Tenemos una estructura que ya está en la casa, que hay que aprovecharla (jugadores y cuerpo técnico) y en una comisión deportiva que se creará, de forma participativa, se va a hacer un análisis de la plantilla y los objetivos, y y entre todos se tomarán decisiones deportivas. Se respetó durante la negociación que no se tomaran decisiones deportivas, por eso ahora hay que analizarlo todo con el míster (Óscar Cano) y se trabajará".

- Convenio de Castalia: "En su momento creí que había que acelerar, pero ahora creo que se tiene que resolver pero que no es el momento de esar debatiendo el convenio. Este es el estadio de todos y se están haciendo unas obras. No es lo que nos tiene que preocupar a ninguno ahora mismo y, llegado el momento, se retomarán relaciones y conversaciones para tratar de obtener el mejor convenio posible para todos".

- Objetivos del club: "Llevar al club al fútbol profesional en clave centenario. No es un proyeco de ir rápido ni especulativo, sino que hay que asentar las bases y hacer las cosas bien, asentando el plano deportivo y la categoría, y con buenos cimientos y mucho trabajo las cosas saldrán".

- Estructura deportiva: "He tenido oportunidad de hablar con Cano y, en el poco tiempo que llevan en el club, ha interiorizado lo que es el club y lo que se respira aquí, y eso es muy importante porque es cuando puede llegar a entender lo que pasa y por eso toman la decición de continuar. Dealbert jugará un papel importante dentro del plano de decisiones ya que él y Pablo vuelven a su casa".